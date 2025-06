Abdullah Ocalan: Cejna Qurbanê ya bê qurbanî li gelê me pîroz dikim

Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, di 7ê Hezîranê de bi boneya cejnê bi biraziyên xwe Omer Ocalan, Alî Ocalan û cara yekemîn bi du zarokan re hevdîtinê pêk anî.

Ocalan ji 15ê Sibata 1999an û vir ve cara ewil e ku bi zarokan re hevdîtinê pêk tîne.

PKKê kongreya xwe ya 12emîn bi serketî pêk anî

Biraziyê Abdullah Ocalan û Parlamenterê Rihayê Omer Ocalan têkildarî hevdîtina li Îmraliyê, li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ev peyam parve kir:

"Me bi boneya Cejna Qurbanê bi Birêz Abdullah Ocalan re weke malbata wî hevdîtinek kir. Baweriya me mezin bûye ku pêvajoya bi Banga Aştî û Civaka Demokratîk rê li ber siyaseteke nû, rêxistinbûyîneke nû û afirandina wateyeke nû veke. Di vê demê de ku pêşketinên girîng û dîrokî rû didin, ez peyama Birêz Abdullah Ocalan a ji bo cejnê pêşkêşî raya giştî dikim. "Ez Cejna Qurbanê ya bê qurbanî li gelê me pîroz dikim. Silavan ji gelê xwe re dişînim."

(AY)