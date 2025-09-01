Abdullah Öcalan: Bütün Kürtleri demokratik zeminde birlik olmaya çağırıyorum

Rûdaw Araştırma Merkezi, Türkiye’deki bazı çevrelerce Barış Günü olarak kabul edilen 1 Eylül’de, Erbil’deki bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor.

“Türkiye'nin Zorlu Barışı: PKK’nin Silahsızlandırılması ve İstikrarsız Jeopolitik Durumda Siyasetin Dönüm Noktaları” başlıklı çalıştay, sabah saat 10.00’da Erbil Uluslararası Otel’de başladı.

Çalıştayda, PKK’nin silah bırakması ve kendini feshetme dinamiklerinin yanı sıra, Türkiye iç siyasetindeki dönüşümler ve sürecin bölgesel etkileri ele alınacak.

Bu kapsamda, PKK lideri Abdullah Öcalan da konferansa bir mesaj gönderdi.

Öcalan, mesajında, sürecin başarısının sadece Türkiye değil; tüm Ortadoğu için tarihi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

“Demokratik toplum temelli entegrasyon”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Öcalan’ın mesajı şöyle:

“Rûdaw Araştırmalar Merkezi’ni, bu konferansı düzenlediği ve özellikle başlığını ‘Türkiye’nin Zor Yakalanan Barışı’ olarak belirlediği için tebrik ediyorum. Bu başlık, gerçekliği doğru bir şekilde yansıtıyor. Türkiye’de barışın zor yakalanan bir ihtimal ve durum olduğunu, geçtiğimiz kırk yılda acı tecrübelerle defalarca gördük. Bu sefer de, barış imkanını ‘zor yakaladık’, ama sonuca vardırma konusunda tüm gücümüzle ve hassasiyetle çaba harcıyoruz.



“Türkiye’deki bu süreç başarıya ulaşırsa bütün Ortadoğu’nun kaderi değişecek; savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönem başlayacaktır. Benim tercihim, Kürtlerin, kendilerine demokratik toplum merkezli ilişki imkanı veren devletlerle bütünleşme ve dayanışma içinde olmaları yönündedir. Bunu ‘demokratik toplum temelli entegrasyon’ olarak tanımlıyorum. Şu an yürüttüğümüz süreci bu esasa dayandırıyorum ve bunun başarılı olacağına inanıyorum. Bana göre, Kürtler arasındaki ilişkiler de demokratik temelli birlik biçiminde olmalıdır. Bütün Kürtleri demokratik zeminde buluşmaya ve birlik olmaya çağırıyorum. Konferansınızın başarılı geçmesini diliyor, en içten selam ve saygılarımı iletiyorum.” (TY)