HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 17:03
2 dk Okuma

Abdullah Öcalan: Bütün Kürtleri demokratik zeminde birlik olmaya çağırıyorum

PKK lideri, Rûdaw Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Türkiye’nin Zor Yakalanan Barışı” başlıklı konferansa mesaj gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Abdullah Öcalan: Bütün Kürtleri demokratik zeminde birlik olmaya çağırıyorum
Fotoğraf: Bilind T. Abdullah / Rûdaw

Rûdaw Araştırma Merkezi, Türkiye’deki bazı çevrelerce Barış Günü olarak kabul edilen 1 Eylül’de, Erbil’deki bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor.

“Türkiye'nin Zorlu Barışı: PKK’nin Silahsızlandırılması ve İstikrarsız Jeopolitik Durumda Siyasetin Dönüm Noktaları” başlıklı çalıştay, sabah saat 10.00’da Erbil Uluslararası Otel’de başladı.

Çalıştayda, PKK’nin silah bırakması ve kendini feshetme dinamiklerinin yanı sıra, Türkiye iç siyasetindeki dönüşümler ve sürecin bölgesel etkileri ele alınacak.

Bu kapsamda, PKK lideri Abdullah Öcalan da konferansa bir mesaj gönderdi.

Öcalan, mesajında, sürecin başarısının sadece Türkiye değil; tüm Ortadoğu için tarihi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

“Demokratik toplum temelli entegrasyon”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Öcalan’ın mesajı şöyle:

“Rûdaw Araştırmalar Merkezi’ni, bu konferansı düzenlediği ve özellikle başlığını ‘Türkiye’nin Zor Yakalanan Barışı’ olarak belirlediği için tebrik ediyorum. Bu başlık, gerçekliği doğru bir şekilde yansıtıyor. Türkiye’de barışın zor yakalanan bir ihtimal ve durum olduğunu, geçtiğimiz kırk yılda acı tecrübelerle defalarca gördük. Bu sefer de, barış imkanını ‘zor yakaladık’, ama sonuca vardırma konusunda tüm gücümüzle ve hassasiyetle çaba harcıyoruz.
 
“Türkiye’deki bu süreç başarıya ulaşırsa bütün Ortadoğu’nun kaderi değişecek; savaşların ve yıkımların yerini, barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönem başlayacaktır. Benim tercihim, Kürtlerin, kendilerine demokratik toplum merkezli ilişki imkanı veren devletlerle bütünleşme ve dayanışma içinde olmaları yönündedir. Bunu ‘demokratik toplum temelli entegrasyon’ olarak tanımlıyorum. Şu an yürüttüğümüz süreci bu esasa dayandırıyorum ve bunun başarılı olacağına inanıyorum. Bana göre, Kürtler arasındaki ilişkiler de demokratik temelli birlik biçiminde olmalıdır. Bütün Kürtleri demokratik zeminde buluşmaya ve birlik olmaya çağırıyorum. Konferansınızın başarılı geçmesini diliyor, en içten selam ve saygılarımı iletiyorum.” (TY)

ilgili haberler
"Komisyon zaman kaybetmeden Öcalan’la görüşmeli"
24 Ağustos 2025
/haber/komisyon-zaman-kaybetmeden-ocalanla-gorusmeli-310780
Barış Anneleri Meclisi, Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulunuyor
7 Ağustos 2025
/haber/baris-anneleri-meclisi-ocalan-ile-gorusmek-icin-basvuruda-bulunuyor-310218
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İmralı Notları: "Öcalan'a atfedilen açıklamalar gerçeği çarpıtıyor"
4 Ağustos 2025
/haber/imrali-notlari-ocalan-a-atfedilen-aciklamalar-gercegi-carpitiyor-310124
Öcalan'ın Politik Raporuna Dair
9 Temmuz 2025
/dosya/ocalan-in-politik-raporuna-dair-309289
Abdullah Öcalan'dan 26 yıl sonra görüntülü çağrı
9 Temmuz 2025
/haber/abdullah-ocalan-dan-26-yil-sonra-goruntulu-cagri-309288
Öcalan: Yeni bir aşamaya geçiyoruz
6 Temmuz 2025
/haber/ocalan-yeni-bir-asamaya-geciyoruz-309197
KCK'NİN SOLA ÇAĞRISI
Karasu: "Sol ve sosyalist kesimler Öcalan'ı daha doğru anlamalı, hakkını vermeli"
3 Temmuz 2025
/haber/karasu-sol-ve-sosyalist-kesimler-ocalan-i-daha-dogru-anlamali-hakkini-vermeli-309082
Türkiye'ye gelen uluslararası heyet: Öcalan ve siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı
2 Temmuz 2025
/haber/turkiye-ye-gelen-uluslararasi-heyet-ocalan-ve-siyasi-tutuklular-derhal-serbest-birakilmali-309072
