Abdullah Ocalan bi malbata xwe re hevdîtin kir

Abdullah Ocalan di çarçoveya hevdîtina malbatê de li Grava Îmraliyê bi xizmên xwe re hevdîtin pêk anî.
Buroya Hiqûqê ya Sedsalê têkildarî hevdîtina Ocalan a bi malbatê re daxûyanî da.
Şandeya DEM Partiyê ji bo bi Ocalan re bicive çû Îmraliyê
3 Cotmeh 2025
Buroya Hiqûqê ya Sedsalê, têkildarî hevdîtinê weha gotiye:
"Birêz Abdullah Ocalanê ku li Girava Îmraliyê tê girtin, îro (31ê Cotmeha 2025an) bi endamên malbata xwe Fatma Ocalan, Omer Ocalan, Berfîn Ocalan û Alî Ocalan re hevdîtina malbatê pêk aniye."
(AB/AY)