Dîroka Weşanê: 31 Cotmeh 2025 18:38
 ~ Nûkirina Dawî: 31 Cotmeh 2025 18:43
1 xulek Xwendin

Abdullah Ocalan bi malbata xwe re hevdîtin kir

Abdullah Ocalan bi endamên malbata xwe Fatma Ocalan, Omer Ocalan, Berfîn Ocalan û Alî Ocalan re hevdîtin kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Abdullah Ocalan di çarçoveya hevdîtina malbatê de li Grava Îmraliyê bi xizmên xwe re hevdîtin pêk anî.

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê têkildarî hevdîtina Ocalan a bi malbatê re daxûyanî da.

3 Cotmeh 2025

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê, têkildarî hevdîtinê weha gotiye:

"Birêz Abdullah Ocalanê ku li Girava Îmraliyê tê girtin, îro (31ê Cotmeha 2025an) bi endamên malbata xwe Fatma Ocalan, Omer Ocalan, Berfîn Ocalan û Alî Ocalan re hevdîtina malbatê pêk aniye."

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
abdullah ocalan Girava Îmraliyê
