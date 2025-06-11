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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 17:09
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Abdullah Öcalan; Barzani, Abdi ve Talabani ile görüşmek istedi

Partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmeye hazırlandıklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Abdullah Öcalan; Barzani, Abdi ve Talabani ile görüşmek istedi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin bugün parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Doğan, toplantının ana gündemlerinden birinin, Kürt sorununda çözüm tartışmalarına dair TBMM’de özel yetkilendirilmiş bir komisyonun kurulması olduğunu belirtti ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulundu.

Kürt sorununun yalnızca Kürtlerin değil tüm toplumun meselesi olduğunu vurgulayan Doğan, DEM Parti olarak komisyonun çalışma usulüne dair hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Doğan ayrıca, DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak bir heyetle PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Öcalan’ın kamuoyuna yansıyan yeni Perspektif metnine de değinen Doğan, metnin geniş toplumsal kesimlere hitap ettiğini söyleyerek “Metinde reel sosyalizmden mezhepçiliğe, ortak yaşam perspektifine kadar yerleşik kalıplara, geleneksel tavırlara ve tutumlara dair birtakım dokunuşlar var. O yüzden etki alanı çok geniş bir kamuoyu oluştu. Biz bu tartışmanın daha sağlıklı ve sarih yürüyebilmesi için Öcalan ile doğrudan temas kurmak isteyen tüm kesimlerin temas kurması gerektiğini düşünüyoruz,” dedi.

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Barzani, Abdi ve Talabani ile görüşme talebi

Öcalan’ın farklı siyasi aktörlerle görüşme talebinin olduğunu belirten Doğan, bu temasların sürece katkı sunacağını ifade etti.

Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

En kısa sürede İmralı Adası’na bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçinde eş genel başkanlarımızın da bulunduğu MYK üyelerimizden oluşan bir heyetle hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz. DEM Parti heyeti olarak en kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz. Yine önümüzdeki günlerde Sayın Öcalan'ın farklı siyasi partilerin temsilcileri ile de buluşması kuvvetle muhtemel.

“Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde; Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat Talabani ve Bafıl Talabani ile görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz. Bunu da kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu, Sayın Öcalan'ın isteği. Biz de faydalı olacağını düşünüyoruz. Farklı siyasi partilerden liderlerle, önemli şahsiyetlerle bir araya gelmesi çok değerli. Önümüzdeki süreç açısından da gerekli.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti barış ve demokratik toplum süreci Öcalan'ın çağrısı meclis barış komisyonu Mazlum Abdi Abdullah Öcalan Kürt sorununda çözüm tartışmaları
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