HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 17:03
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 17:12
1 dk Okuma

Abdullah Öcalan ailesi ile görüştü

Abdullah Öcalan'ın aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile görüştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: ANF

Abdullah Öcalan, aile görüşü kapsamında İmralı Adası'nda yakınlarıyla görüştü.

Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın ailesiyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nde aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Söz konusu görüşmenin "aile görüşü" kapsamında yapıldığı belirtildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklaması şöyle:

"İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir."

(AB)

Abdullah Öcalan Ömer Öcalan imralı adası
