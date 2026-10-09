Abdullah Öcalan aile görüşmesi yaptı

Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey, Mahmut Yamalak ve Zeki Bayhan’ın aileleri İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi.

Asrın Hukuk Bürosu görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sn. Abdullah Öcalan; aile üyelerinden Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan ile bugün (09.10.2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir. Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan da aile üyeleri ile aile görüşü gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Abdullah Öcalan, son olarak 28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı ziyareti kapsamında İmralı’da Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile görüşmüştü.

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Görüşmeyi Asrın Hukuk Bürosu duyurmuştu.

Sn. Abdullah Öcalan; aile üyelerinden Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan ile bugün (09.10.2026 tarihinde) İmralı Adası’nda aile görüşü gerçekleştirmiştir. Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan da aile üyeleri ile aile görüşü gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Asrınhukuk (@asrinhukuk1999) October 9, 2026

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