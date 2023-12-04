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HABER
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 15:11
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2023 15:12
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“Abdullah Öcalan'a özgürlük” eylemleri 8’inci gününde

PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması ve Öcalan'ın “fiziki özgürlüğünün” sağlanması talebiyle cezaevlerinde başlayan dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/abdullah-ocalan-a-ozgurluk-eylemleri-8inci-gununde.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Türkiye cezaevlerindeki siyasi mahpusların 27 Kasım’da başladıkları dönüşümlü açlık grevi eylemleri, sekizinci gününde devam ediyor.

Mahpuslar; Almanya, Fransa gibi pek çok ülkede başlatılan "Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm" kampanyası kapsamında 26 Kasım’da açıklama yaptı ve eylemlerini duyurdu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, “Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kürt sorununa çözüm” talebi ile başlayan dönüşümlü açlık grevi eylemleri, 15 Şubat 2024’e kadar devam edecek. 

PKK, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde yapılan bir toplantıyla "Kuruluş Bildirgesi"ni duyurdu ve eylemlere başladı. 15 Şubat 1999'da ise PKK lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir operasyonla Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı. 

Avukatlarla son görüşme: 7 Ağustos 2019

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile en son 7 Ağustos 2019’da görüştü.

Kardeşi Mehmet Öcalan'la 25 Mart 2021 tarihindeki 4 buçuk dakikalık kesintili telefon görüşmesinden bu yana ise Öcalan'dan haber alınamıyor.

Öcalan, bu telefon görüşmesi ile 24 yıllık tutukluluğunda yasal telefon hakkını, kısıtlı bir şekilde ikinci kez kullandı.

Görüşmede "Bu yaptığınız çok yanlış. Devlet de yanlış oynuyor, siz de. Bu hukuki değil, doğru da değil. Bu asla kabul edilemez. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Avukatlarımın buraya gelerek benimle görüşme yapmasını istiyorum. Bu hukuki bir şeydir. 22 yıldır buradayım. Bu sorun gelecekte nasıl olacak? Bu sorun ancak hukukla çözüme kavuşturulabilir. Neden buraya gelmiyorlar? Şayet bir görüşme olacaksa bu avukatlarla olmalıdır. Çünkü bu durum hem siyasi hem de hukukidir," dedi.

Öcalan’ın ailesi 2011-2020 arasında 385 görüş başvurusu yaptı, fakat bunların 29'u kabul edildi. (TY)

Mahpuslar “Öcalan’a özgürlük” talebiyle açlık grevine başladı
Mahpuslar “Öcalan’a özgürlük” talebiyle açlık grevine başladı
27 Kasım 2023
Abdullah Öcalan açlık grevleri
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