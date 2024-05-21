Abdullah Öcalan'a altı aylık yeni avukat görüş yasağı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altında tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan, 25 Mart 2021’de kardeşi Mehmet Öcalan ile yaptığı kesintili telefon görüşmesinden bu yana haber alınamıyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Abdullah Öcalan ile ada cezaevinde tutulan Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’a altı aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildi.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, yasak kararını, müvekkilleriyle görüşme sağlanması talebiyle Bursa 2’nci İnfaz Hakimliği’ne yaptıkları başvurudan sonra öğrendi.

Yasağın gerekçesi hakkında avukatlara herhangi bir bilgi verilmezken, karara yapılan itirazlar da reddedildi.

Avukatlar, yasak kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunacak.

Asrın Hukuk Bürosu: İmralı Cezaevinden 3 yıldır haber alınamıyor

Sekiz yılda en az 13 yasak

PKK liderine son olarak 31 Ekim 2023'te altı aylık avukat görüş yasağı kararı verilmişti.

Hakimlik, yasak kararının içeriği ve dosya örneğinin verilmesi talebini “güvenlik” gerekçesini ileri sürerek reddetmişti. Yasak kararına karşı avukatların bir üst mahkemeye yaptığı itiraz da reddedilmişti.

2016 Temmuz ayında Olağanüstü Hâl (OHAL) boyunca verilen yasak, Şubat 2018'e kadar sürdü.

Bu tarihten sonra avukat görüşü altı aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Son yasak kararı ile birlikte Abdullah Öcalan’a son sekiz yılda en az 13 kez avukat görüş yasağı kararı verilmiş oldu.

Benzer yasak kararlarıyla aile görüşmeleri de engelleniyor. (TY)