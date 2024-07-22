Abdullah Öcalan'a 3 aylık aile görüş yasağı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ve 40 aydır kendisinden haber alınamayan PKK lideri Abdullah Öcalan ile tutsaklar Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'a, 3 aylık yeni bir aile görüş yasağı verildiği öğrenildi.

MA’daki habere göre, Bursa İnfaz Hakimliği, avukatların aile görüşünün sağlanması talebiyle yaptığı başvuruya yanıt verdi. Mahkeme, 4 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile diğer tutsaklara Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından verilen yeni bir “disiplin cezası” olduğunu belirtti.

Kararda, "disiplin cezasının" gerekçesi belirtilmedi. Avukatların dosyaya dair bilgi ve belge talepleri ise reddedildi. Avukatlar, “disiplin cezası” kararına karşı Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edecek.

CPT, 20-29 Eylül tarihli Türkiye ziyaretine dair 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği kurumlar arasında İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nin de yer aldığını duyurmuştu.