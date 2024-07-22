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Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 15:31
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2024 15:34
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Abdullah Öcalan'a 3 aylık aile görüş yasağı

Kararda, "disiplin cezasının" gerekçesi belirtilmedi. Avukatların dosyaya dair bilgi ve belge talepleri ise reddedildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Abdullah Öcalan'a 3 aylık aile görüş yasağı
Fotoğraf: HDP'li vekillerin Meclis'teki tecrit eyleminden / 27 Ocak 2023 / MA

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ve 40 aydır kendisinden haber alınamayan PKK lideri Abdullah Öcalan ile tutsaklar Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'a, 3 aylık yeni bir aile görüş yasağı verildiği öğrenildi. 

MA’daki habere göre, Bursa İnfaz Hakimliği, avukatların aile görüşünün sağlanması talebiyle yaptığı başvuruya yanıt verdi. Mahkeme, 4 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile diğer tutsaklara Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından verilen yeni bir “disiplin cezası” olduğunu belirtti. 

Kararda, "disiplin cezasının" gerekçesi belirtilmedi. Avukatların dosyaya dair bilgi ve belge talepleri ise reddedildi. Avukatlar, “disiplin cezası” kararına karşı Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edecek.

CPT, 20-29 Eylül tarihli Türkiye ziyaretine dair 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği kurumlar arasında İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nin de yer aldığını duyurmuştu.

Mart 2021’den bugüne ne oldu?

Kardeşi Mehmet Öcalan'la 25 Mart 2021 tarihindeki 4 buçuk dakikalık kesintili telefon görüşmesinden bu yana Öcalan'dan haber alınamıyor.

Öcalan, bu telefon görüşmesi ile 23 yıllık tutukluluğunda yasal telefon hakkını kısıtlı bir şekilde ikinci kez kullandı.

Görüşmede "Bu yaptığınız çok yanlış. Devlet de yanlış oynuyor, siz de. Bu hukuki değil, doğru da değil. Bu asla kabul edilemez. Bu aynı zamanda çok tehlikelidir. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Avukatlarımın buraya gelerek benimle görüşme yapmasını istiyorum. Bu hukuki bir şeydir. 22 yıldır buradayım. Bu sorun gelecekte nasıl olacak? Bu sorun ancak hukukla çözüme kavuşturulabilir. Neden buraya gelmiyorlar? Şayet bir görüşme olacaksa bu avukatlarla olmalıdır. Çünkü bu durum hem siyasi hem de hukukidir," dedi.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müvekkilleri Abdullah Öcalan'la en son 7 Ağustos 2019 tarihinde görüştü.

Öcalan'ın ailesi 2011-2020 arasında 385 görüş başvurusu yaptı, fakat bunların 29'u kabul edildi.

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24 Şubat 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-cptnin-imrali-yi-ziyaret-etmemesi-kabul-edilemez-292327
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17 Şubat 2024
/haber/15-bin-kisi-kolnde-abdullah-ocalan-icin-yurudu-292020
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10 Ocak 2024
/haber/mahpus-yakinlarindan-adalet-bakanligi-ve-cptye-cagri-290401
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/haber/abdullah-ocalan-a-ozgurluk-eylemleri-8inci-gununde-288816
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/haber/abdullah-ocalanin-avukat-gorus-yasagi-alti-ay-daha-uzatildi-287964
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