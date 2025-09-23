"Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe serbest bırakılsın"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle tutuklanan Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’ye ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, tutuklamaların hukuksuz ve siyasi baskı aracı olduğunu vurguladı.

Özgür Çelik’in X'teki açıklaması şöyle:

“Kelepçeler ve hapishaneler haksızlığa karşı çıkanlar değil, suçlular içindir.

Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe İstanbul İl Binamızın gayrımeşru şekilde ablukaya alınmasını sosyal medyada eleştirdikleri için tutuklu.

YSK'nın verdiği kararlar onların tepkisinin haklı olduğunu ortaya koymuştur.

İktidar, tutuklamayı bir güvenlik tedbiri değil, muhalifleri sindirme metodu olarak kullanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu hukuk dışı uygulamayı reddediyoruz.

Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

Nur Betül Aras ve Abdullah Esin tutuklandı

(EMK)