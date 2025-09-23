ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 16:53
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 16:57
1 dk Okuma

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK

"Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe serbest bırakılsın"

Özgür Çelik, “İktidar, tutuklamayı bir güvenlik tedbiri değil, muhalifleri sindirme metodu olarak kullanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu hukuk dışı uygulamayı reddediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe serbest bırakılsın"
*Fotoğraftaki kişi Nur Betül Aras

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle tutuklanan Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’ye ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, tutuklamaların hukuksuz ve siyasi baskı aracı olduğunu vurguladı.

Özgür Çelik’in X'teki açıklaması şöyle:

“Kelepçeler ve hapishaneler haksızlığa karşı çıkanlar değil, suçlular içindir.

Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe İstanbul İl Binamızın gayrımeşru şekilde ablukaya alınmasını sosyal medyada eleştirdikleri için tutuklu.

YSK'nın verdiği kararlar onların tepkisinin haklı olduğunu ortaya koymuştur.

İktidar, tutuklamayı bir güvenlik tedbiri değil, muhalifleri sindirme metodu olarak kullanmayı alışkanlık haline getirdi. Bu hukuk dışı uygulamayı reddediyoruz.

Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

Nur Betül Aras ve Abdullah Esin tutuklandı
Nur Betül Aras ve Abdullah Esin tutuklandı
10 Eylül 2025

(EMK)

Nur Betül Aras CHP CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik chp il başkanlığı
ilgili haberler
Özgür Çelik ve 25 CHP’linin yargılandığı dava ertelendi
22 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-ve-25-chplinin-yargilandigi-dava-ertelendi-311746
Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediye başkanımız işkence koşullarında tutuluyor
14 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-bayrampasa-belediye-baskanimiz-iskence-kosullarinda-tutuluyor-311478
POLİS CHP İL ÖRGÜTÜNDEN ÇEKİLDİ
CHP ablukayı kırdı: Özgür Özel ve Özgür Çelik "Çalışma Ofisi"ne yerleşti
11 Eylül 2025
/haber/chp-ablukayi-kirdi-ozgur-ozel-ve-ozgur-celik-calisma-ofisi-ne-yerlesti-311415
Özel: Hizmet de açsak Özgür Çelik’le, hapis de yatsak Özgür Çelik’le
10 Eylül 2025
/haber/ozel-hizmet-de-acsak-ozgur-celikle-hapis-de-yatsak-ozgur-celikle-311359
Serokê CHPê ya Stenbolê Ozgur Çelik: "Tu astengî nikare meşa partiya me rawestîne"
9 Îlon 2025
/haber/seroke-chpe-ya-stenbole-ozgur-celik-tu-astengi-nikare-mesa-partiya-me-rawestine-311298
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Hiçbir abluka partimizin yürüyüşünü durduramaz
9 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-hicbir-abluka-partimizin-yuruyusunu-durduramaz-311294
