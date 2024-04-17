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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 11:24
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 12:54
2 dk Okuma

Abdülkadir Selvi: Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının Türkiye'ye ne yararı var?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde "Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" diye yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Abdülkadir Selvi: Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının Türkiye'ye ne yararı var?
Çizim: Murat Başol

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde Erdoğan’ın politikalarında ve AKP’de değişim mesajı verdi.

AKP’nin tekrar seçim kazanması için Erdoğan'ın 'değişim iradesi göstermesi' gerektiğini söyleyen Selvi, bunun işaretlerinden birinin Gezi Davası olabileceğini belirtti.

Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının eleştirip “Türkiye’ye ne yararı var” diye sordu. “Artık baharın gelmesi gerekiyor” dedi.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

Hep altını çiziyorum Erdoğan, AK Parti’yi kapatma davalarından, muhtıralardan, darbe girişimlerinden, 17-25 Aralık kumpaslarından, 2009 ve 27 Haziran 2015 seçimlerinde alınan başarısız sonuçlardan çıkarıp bugünlere getiren birisi. Seçim yenilgilerini seçim zaferlerine dönüştürmeyi başaran bir lider. Yine yapabilir. Yeter ki değişim iradesi gösterilsin.

Reformcu ve yenilikçi yapı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra AK Parti’nin yeniden seçim zaferleri kazanmasını sağlayacak bir reçete sunması bekleniyor. Milletvekillerine yeni bir perspektif çizeceği konuşuluyor.

AK Parti yaptığı reformlarla hem kendi önünü açtı hem vesayet sistemini tasfiye ederek Türkiye’nin önünü açtı. Millet iradesine vurulan paslı zincirleri kırması sayesinde Cumhuriyet’in ötekileştirdiği dindarları, Kürtleri sistemin merkezine oturttu. Reformculuk ve yenileşme bir dönemler AK Parti’nin alametifarikasıydı.

Strateji heyetinin tartıştığı noktalardan biri de AK Parti’nin yeniden reformcu kimliğine dönmesi oldu.

Siyasi iklim değişmeli

Bu, Türkiye’yi de rahatlatacak bir adım olur. Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?

Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor.

Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar.

AK Parti’yi, AK Parti yapan bu oldu. Formül net; ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet.

(HA)

Osman Kavala gezi davası
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