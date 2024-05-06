Abdulkadir Selvi: Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 17 Nisan’da “Hapiste tutulmasının Türkiye'ye ne yararı var?” diye sorduğu ve 2 Mayıs'ta yeniden yargılama gerektiğini belirtiği yazısının ardından bugünkü köşesini yine Osman Kavala'ya ayırdı.

Daha önceki yazılarına gelen eleştirilere yanıt veren Selvi “Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarının yeniden yargılanmasının Türkiye’deki iklimi ve dışarıdaki görünümümüzü olumlu etkileyeceğini görüyorum” dedi. Meselenin Kavala değil Türkiye meselesi olduğunu söyledi.

Selvi’nin yazısı şöyle:

Herkesin şunu iyi anlaması lazım. Mesele Osman Kavala meselesi değil, mesele Türkiye meselesi...

AİHM kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından yaptırım tehdidi ile karşı karşıya olan bir Türkiye... Peki bu kime yarar? Bizim Avrupa Konseyi üyeliğimiz sadece 12 Eylül darbesinde askıya alındı. Türkiye’nin Osman Kavala yüzünden Avrupa Konseyi’nde yaptırıma uğraması kime ne fayda sağlar? Türkiye’nin görünümünü nasıl etkiler?

Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda Türk heyetini ziyaret ettiğinde, ‘Bize burada adım attırmıyorlar. Saati sorsan, Sen önce Kavala’yı çıkar’ diyorlar’ diye tabloyu ortaya koydu.

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Osman Kavala konusunda çok önemli bazı sorular sordu:

* Türkiye’nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulması mı?

* Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?

Bu soruları soran Tuğrul Türkeş’in Avrupa Konseyi parlamenter Meclisi Başkanı olduğunu bilmem hatırlatmama gerek var mı?

Siz Türk milliyetçiliğinin lideri Alparslan Türkeş’in oğlu olan Tuğrul Türkeş’ten daha çok mu milliyetçisiniz?

Erdoğan ile Özgür Özel’in inşa etmeye çalıştığı diyalog zemininin Türkiye’nin lehine olduğuna inanıyorum. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarının yeniden yargılanmasının Türkiye’deki iklimi ve dışarıdaki görünümümüzü olumlu etkileyeceğini görüyorum.