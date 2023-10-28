ABD’nin Suriye’deki üssüne hava saldırısı

İsrail-Hamas savaşının başlamasından sonra bölgede gerilim artarken, Irak ve Suriye'de bulunan ABD askerlerine yönelik saldırılar sıklaştı.

Irak'taki İran destekli Şii milisler, Suriye’nin Tenef bölgesinde yer alan ABD askeri üssüne 2 insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Lübnan Hizbullah’ı, Suriye’nin güneyindeki ABD üssüne yönelik saldırı hakkında Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak'taki İslami direniş cephesinin Suriye’nin Tenef bölgesinde yer alan ABD Askeri Üssü'ne 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği" belirtildi.

Suriye’deki ABD üslerine eşzamanlı saldırılar

Hizbullah hedef alacaklarını duyurmuştu

Hizbullah, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı "tarafsız" olmadıklarını ve Filistin’e destek verdiklerini duyurmuştu.

Ardından İran destekli Iraklı Şii gruplar da Hizbullah ve Hamas'ın yanında yer aldıklarını, ABD'nin savaşa müdahil olması halinde Irak ve Suriye'deki hedeflerinin vurulacağını ifade etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önceki gün yaptığı açıklamada ise; Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim arasında toplam 16 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı

Suriye ve Irak’ta ABD’ye düzenlenen saldırılar

AA’da yer alan habere göre; Irak'ta sene başından ekim ayına kadar ABD üslerine saldırı düzenlenmezken, İsrail- Filistin savaşının başladığı 7 Ekim’den sonra çok sayıda saldırı oldu.

Ekim ayında Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Harir Hava Üssü, Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD üsleri SİHA saldırılarıyla en az 10 kez hedef alındı

Suriye'de ise; ABD'nin 8 üssü, son 10 günde karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla 9 kez hedef alındı.

19 Ekim'de ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Deyrizor ilindeki Koniko gaz tesislerine SİHA saldırıları düzenlendi.

ABD askerlerinin bulunduğu, Suriye'nin güneyindeki Tenef askeri üssü ile kuzeydoğusundaki Haseke ilindeki üslerine, 23 Ekim'de gün içerisinde 3 farklı saldırı düzenlendi.

24 Ekim'de ABD askerlerinin konuşlandığı Haseke'nin Şeddadi ilçesindeki üssü ve Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına eş zamanlı roket saldırıları düzenlendi.

ABD askerlerinin bulunduğu ve helikopterlerin iniş kalkış yaptığı Haseke'deki Harab Cebir üssü de 25 Ekim'de roket saldırılarıyla hedef alındı.

26 Ekim'de ABD askerlerinin görev yaptığı Şeddadi üssü ile Deyrizor'daki Koniko gaz tesisleri ve çevresine roket saldırıları yapıldı.

ABD ve koalisyon güçlerinin, Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde çok sayıda üssü ve askeri noktası bulunuyor.

(RT)