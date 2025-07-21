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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 17:20
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 23:01
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ABD’nin Suriye Temsilcisi Barrack’tan Şam’a destek, İsrail'e eleştiri

Associated Press’e konuşan Barrack, İsrail’in güçlü ve merkezi bir yönetim yerine, parçalanmış ve bölünmüş bir Suriye’yi tercih ettiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD’nin Suriye Temsilcisi Barrack’tan Şam’a destek, İsrail'e eleştiri

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington’un Suriye’deki yeni yönetime verdiği desteği yineledi, “ülkeyi birleştirme çabalarında bu yönetimle çalışmaktan başka bir seçenek olmadığını” söyledi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yaptığı ziyaret sırasında Associated Press’in sorularını yanıtlayan Barrack, Süveyda krizi nedeniyle İsrail’in Suriye’ye müdahalesini sert bir dille eleştirdi; bu adımın “zamanlamasının kötü” olduğunu ve bölgenin istikrarı için yapılan çabaları “zorlaştırdığını” belirtti.

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“Şam elinden geleni yapıyor”

“Her iki tarafın da gerçekleştirdiği öldürmeler, intikam saldırıları ve katliamlar kabul edilemez,” diyen Barrack, Şam hükümetinin ise “kaynak yetersizliğine rağmen, çeşitli toplumsal kesimleri bir araya getirme çabasında elinden geleni yaptığına” inandığını belirtti.

Barrack, İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırılarına ilişkin, “Bu karar için ABD’ye ne danışıldı ne de ABD bu süreçte yer aldı. Bu, İsrail’in kendi güvenliğine ilişkin aldığı bir karardı,” dedi ve ekledi: “Ancak bu müdahale son derece karmaşık yeni bir durum yarattı ve zamanlaması çok kötü oldu.”

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Barack, “Güçlü ulus-devletler bir tehdittir; özellikle Arap devletleri İsrail için tehdit olarak görülür,” diyerek, Suriye’deki tüm azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğine işaret etti.

“İsrail, bölünmüş bir Suriye istiyor”

ABD’li temsilci, Süveyda’daki çatışmalardan önce İsrail ve Suriye arasında güvenlik konularına ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü ve Trump yönetiminin iki ülke arasında diplomatik normalleşme için baskı yaptığını hatırlattı.

Barrack’a göre, son çatışmaların başlamasıyla birlikte İsrail, Şam’ın güneyini tartışmalı bir güvenlik bölgesi olarak görüyor ve burada yaşanacak her türlü askerî gelişmenin kendi bilgisi ve onayıyla gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. Ancak yeni Suriye hükümeti bu görüşe katılmadı.

“İsrail’in egemen bir ülkeye müdahale etme hakkını kabul etmek ayrı bir tartışma konusu,” diyen Barrack, İsrail’in güçlü ve merkezi bir yönetim yerine, parçalanmış ve bölünmüş bir Suriye’yi tercih ettiğini ifade etti.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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