ABD’nin başkentindeki Filistin’e destek eylemine yüz binler katıldı

“Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” adı altında organize edilen ve dün (4 Kasım) yapılan eyleme 450’den fazla sivil toplum örgütü destek verdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Beyaz Saray ve Kongre’nin yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda yerel saat ile 14.00’te başlayan eyleme ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin’e destek pankartları ile şehir dışından gelenler de dahil yüz binlerce kişi katıldı.

Protestoyu organize eden kuruluşlardan ANSWER Koalisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyleme 300 binden fazla kişinin katıldığını ve eylemin, “Washington DC'de ABD tarihindeki en büyük Filistin yanlısı miting” olduğunu yazdı.

Barış yanlısı Yahudi grupların da dahil olduğu eylemde yapılan konuşmalarda, Gazze’de hemen ateşkes çağrısı yapılırken, Joe Biden yönetiminden İsrail’e yönelik ABD yardımlarının durdurulması talep edildi.

Konuşmalardan sonra eylemciler Beyaz Saray’a doğru yürüyüşe geçti.

Protesto boyunca polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Diğer kentlerde de eylemler yapıldı.

Başkent Washington DC dışında, New York, Los Angeles, Detroit ve Seattle başta olmak üzere ABD’nin diğer şehirlerinde de Filistin’e destek eylemleri yapıldı.

Manhattan Herald Meydanı’nda toplanan 1000’den fazla Filistin yanlısı eylemci, bir süre trafiği engelleyerek Gazze’de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Daha sonra polisin yoğun güvenlik önlemi altında protestocular Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyüşe geçti.

Burada atılan sloganlardan sonra eylemciler olaysız şekilde dağıldı.

(VC)