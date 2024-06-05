ABD’li yetkililer, Gazze’de ateşkes anlaşması için Katar’da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki ateşkes konusunu görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Washington DC’deki görüşmede ağırlıklı olarak Gazze'deki kriz ele alındı, her iki isim de taraflar arasında "gecikmeksizin" ateşkese ulaşılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

Blinken ve Guterres, Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve bu yolla hem rehinelerin serbest bırakılmasının hem de Gazze'ye insani yardımların artmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

“Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının acil şekilde karşılanması”

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan 3 aşamalı ateşkes önerisine Guterres'in verdiği destek dolayısıyla Genel Sekretere teşekkür ederken, iki isim de Gazze'de yardıma muhtaç durumdaki Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının acil şekilde karşılanabilmesi konusunda çabaların artması gerektiğini kaydetti.

Doha’da rehine takası mutabakatı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere Katar'ı ziyaret edecek.

İsrail'in Walla haber sitesinde yer alan habere göre, Burns'un bugün Doha'ya ulaşması bekleniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk de bugün Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edecek. Haberde, Burns ve McGurk'un yapacağı ziyaretlerde rehine takası mutabakatına varılması konusunda "baskı yapacağı" ileri sürüldü.

Netanyahu: Savaşa ara verebiliriz ama durduramayız

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Biden'ın açıkladığı öneriye karşı çıktı. Biden'ın, Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklifle ilgili, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü, "Rehinelerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız" dedi.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti.

Hamas'tan anlaşma için “saldırıların durması” şartı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı, Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktardı:

"Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır."

“İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması”

Uluslararası topluma, İsrail'e, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı ve alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulunan Hamdan, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti.

Hamdan, Gazze'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusundaki şartlarının ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)