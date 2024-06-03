ABD’li ve İsrailli bakanlar Gazze’de ateşkes planını görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz’ın “Gazze'de tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlama” önerisini görüştüğünü açıkladı.

Görüşmede, "tam ve eksiksiz bir ateşkes" önerisinin tüm rehinelerin serbest kalmasını sağlayacağını ve Gazze'ye insani yardım girişini artıracağını belirten Blinken, "Hamas bu anlaşmayı gecikmeden kabul etmeli" dedi.

Biden’dan ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti.

İlk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünü serbest bırakması öngörülüyor.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, askerler dahil tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini söyledi.

Bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

Hamas plana olumlu bakıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu açıkladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyeceğini belirtti.

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve rehine değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurdu.

“Tel Aviv, Biden'ın önerisini kabul etti”

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv, Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine değişimi önerisinin ana hatlarını kabul etti.

Haberde, önerinin, önce İsrailli siviller ve kadın askerler, ardından erkek askerlerin serbest bırakılmasını ve yaşayan rehinelerin salıverilmesinden sonra ölenlerin teslim edilmesini içerdiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)