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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 12:16
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 16:49
2 dk Okuma

ABD’li seçmen Biden’ı ikinci dönem için “çok yaşlı” buluyor

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyasında genç seçmene seslenmek için TikTok hesabı açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’li seçmen Biden’ı ikinci dönem için “çok yaşlı” buluyor
Fotoğraf: AA

ABD’de, ABC News/Ipsos’un anketine katılan seçmenlerin 5'te 4'ünden fazlası Başkan Joe Biden'ın bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söylerken 9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre, aynı kitlenin yüzde 59'u, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi.

Yüzde 91 ile “çok yaşlı”

Anket sorularını cevaplayanların yüzde 27'si ise yalnızca Biden'ı bir dört yıl daha başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için yüzde 91'e, Trump için yüzde 71'e çıktı.

Aynı ankete göre, ABD'li seçmenlerin çoğu (yüzde 44'e - 26) Trump'ın Biden'a göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor.

Ayrıca, giderek daha fazla Amerikalı, ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda Biden'dan daha fazla Trump'a güveniyor.

Savcılıktan “hafızası zayıf” raporu

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Hur, Başkan Joe Biden'ın evinden çıkan gizli belgelerle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Hur, Biden'ın elindeki gizli belgeleri isteyerek tuttuğunu, ancak soruşturmanın başından itibaren savcılık ekibiyle işbirliği yapması ve belgelerin öncesi ve sonrasına ilişkin pek çok detayı hatırlayamaması gibi nedenlerle ABD Başkanı'na yönelik bir suçlamada bulunmayacaklarını dile getirdi.

Raporda Biden'a yönelik suçlama olmamasına rağmen, ABD basınında Biden’ın hafızasının başkanlık yapmaya elverişli olup olmadığına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Raporda, Biden'ın, küçük oğlu Beau Biden'ın ölüm tarihini tam olarak hatırlayamadığı şeklindeki bazı detaylara da yer verildi.

Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evinden çıkan çok sayıda gizli belgeyle ilgili olarak, “Bir insan nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?” diyerek ciddi eleştirilerde bulunmuş ve Trump'ın ulusal güvenliği ihlal ettiğini savunmuştu. FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgeler bulunmuştu. Trump bu suçlamayla halen yargılanıyor.

Genç seçmene TikTok'tan sesleniyor

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasını sürdürmek için sosyal medya platformu TikTok'a adımını attı.

The Hill’ın haberine göre, Biden, "@bidenhq" adlı TikTok hesabında ilk defa video yayımlayarak seçim kampanyası için genç seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştı. Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" konulu bir soru cevap videosu yayımladı.

NBC News'e konuşan Biden'ın seçim kampanyası danışmanları da Başkan'ın TikTok hesabının, uygulamanın en büyük kitlesini oluşturan gençleri seçmen olarak kazanma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.

(AS)

abd seçimi abd joe biden donald trump
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/haber/bolge-temyiz-mahkemesi-trump-in-dokunulmazlik-iddiasini-reddetti-291511
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/haber/colorado-yuksek-mahkemesi-trump-in-baskanlik-yarisina-giremeyecegine-hukmetti-289535
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17 Ekim 2023
/haber/yargictan-trump-a-konusma-yasagi-286433
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/haber/eski-abd-baskani-trump-onumu-kesmek-istiyorlar-285689
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