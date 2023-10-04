ABD’li firmaya uzaya 'çöp bıraktığı' için ceza

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetine bağlı resmi bir kuruluş, ABD'li bir uydu-televizyon şirketi olan Dish Network'e, bir uydusunu "lisans koşullarının gerektirdiği yüksekliğin çok altında" bir yörüngeye yerleştirerek, "potansiyel tehdit oluşturduğu için" para cezası verdiğini duyurdu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Dish Network’ün 20 yılı aşkın bir süredir uzayda bulunan EchoStar-7 uydusunu düzgün bir şekilde dünya atmosferine geri döndürememe hatası uzay enkazına (uzay çöpü) neden olduğu için, şirket Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) 150 bin dolar ödeme yapmak zorunda kaldı.

Firmadan açıklama

Dish Network, yaptığı açıklamada söz konusu uydunun, "FCC'nin minimum imha yörüngesi gerektiren kuralından açıkça muaf tutulan eski bir uzay aracı (2002'de fırlatılmış)" olduğunu belirtti.



Açıklamada ayrıca, FCC'nin uydunun uzay enkaz güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişe oluşturduğuna dair özel bir ikaz vermediği de ifade edildi.

Uzay enkazı nedir?





Sandra Bullock ve George Clooney'nin başrollerini paylaştığı "Gravity" filminde ortaya çıkan uzay enkazı.

Uzay enkazı (ya da uzay çöpü), Dünya'nın yörüngesinde veya uzayda dolaşan, işlevini yitirmiş veya kullanılmayan yapay nesnelere verilen isim. Bu nesneler genellikle eski uydular, roket parçaları, atık gazlar ve diğer uzay araçlarından meydana gelir. Uzay enkazı, uzayda seyahat eden ve çalışan uzay araçları için bir tehlike oluşturabilir, çünkü bu enkazlar yüksek hızlarda hareket eder ve çarpışma durumunda ciddi hasara veya uyduların işlevsiz hale gelmesine neden olabilirler.



Uzay enkazı, uzaya atılan nesnelerin planlı bir şekilde imha edilmemesi veya düşmemesi durumunda birikir. Bu nedenle, uzay enkazı yönetimi ve temizlenmesi önemli bir sorun, çünkü yörüngeye yayılan enkazlar gelecekteki uzay görevlerini tehlikeye atabilir. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) daha önce, Dünya'nın yörüngesinde çapı 1 ile 10 santimetre arasında yaklaşık 500 bin ve 1 milimetreden büyük 100 milyondan fazla uzay enkazına neden olan parçacığın bulunduğuna yönelik tahmin raporu açıklamıştı. 2009'da bir Amerika ve bir Rusya uydusunun çarpışması, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun risk altında olduğu ve geride 2 bin kadar uydu parçası bırakacağı konusunda endişelere neden olmuştu.

(TY)