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Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 14:06
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 14:16
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ABD’li bir asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı

Aaron Bushnell isimli bir asker Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önüne gelerek "Artık soykırıma ortak olmayacağım" ve “Filistin’e özgürlük” diye bağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’li bir asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı
Fotoğraf: Celal Güneş / AA

İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortağı olmayacağını söyleyen ABD'li bir asker, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell olduğu değerlendirilen kişi ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu kritik.

Bushnell, medyaya yansıyan görüntülerinde büyükelçilik önüne doğru yürüyor ve "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." şeklinde konuşuyor.

Askeri kamuflaj giyen Bushnell "Artık soykırıma ortak olmayacağım" ve “Filistin’e özgürlük” diye bağırıyor.

Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" diye sorduktan sonra "Yere yat!" şeklindeki sözlerinin duyulduğu görüntülerde başka bir polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" dediği işitiliyor.

Bushnell’ın eylemine ilişkin görüntüleri yayınlayayı etik bulmadığımız için gösteremiyoruz.

(HA)

Filistin-İsrail Savaşı
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