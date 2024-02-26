ABD’li bir asker İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı

İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortağı olmayacağını söyleyen ABD'li bir asker, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell olduğu değerlendirilen kişi ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu kritik.

Bushnell, medyaya yansıyan görüntülerinde büyükelçilik önüne doğru yürüyor ve "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." şeklinde konuşuyor.

Askeri kamuflaj giyen Bushnell "Artık soykırıma ortak olmayacağım" ve “Filistin’e özgürlük” diye bağırıyor.

Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" diye sorduktan sonra "Yere yat!" şeklindeki sözlerinin duyulduğu görüntülerde başka bir polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" dediği işitiliyor.

Bushnell’ın eylemine ilişkin görüntüleri yayınlayayı etik bulmadığımız için gösteremiyoruz.

(HA)