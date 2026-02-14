ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.02.2026 15:42 14 Şubat 2026 15:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.02.2026 15:46 14 Şubat 2026 15:46
Okuma Okuma:  2 dakika

Abdi ve Ahmed, BM ve ABD Senatosu Heyetiyle görüştü

Abdi ve Ahmed, ikinci gün konferans salonuna birlikte geldi. İkili, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Dr. Berhem Salih ile de görüştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Abdi ve Ahmed, BM ve ABD Senatosu Heyetiyle görüştü
Fotoğraf:MA

62’nci Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden liderler konferansa katılıyor.

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Münih Güvenlik Konferansı’nda
Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Münih Güvenlik Konferansı’nda
13 Şubat 2026

Suriye Demokratik Güçleri (QSD) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed temaslarını sürdürüyor. Abdi ve Ahmed, dün konferans kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

MA'nın haberine göre, Abdi ve Ahmed, ikinci gün konferans salonuna birlikte geldi. İkili, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Dr. Berhem Salih ile de görüştü.

Abdi ve Ahmed ayrıca Suriye geçici hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte, Senatör Jeanne Shaheenbaşkanlığındaki ABD Senatosu heyetiyle bir araya geldi.

Münih Güvenlik Konferansı (MSC) Başkanı Wolfgang Ischinger, Mazlum Abdi ile Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin konferansa katılımını önemli buldu. Ischinger, Abdi ve Barzani’nin katılımını tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Suriye’nin barışçıl bir ülke olmasını istediklerini vurgulayan Ischinger, uzun yıllar süren savaş ve rejim değişikliğinin ardından bu katılımın büyük önem taşıdığını söyledi.

Ischinger, Suriyelilerin, Kürtlerin ve diğer tüm kesimlerin barış içinde bir arada yaşayabileceği bir Suriye umduklarını ifade etti. Federal hükümet ve ortaklarının sürecin doğru yönde ilerlemesi için çaba göstermeye ve mali destek sunmaya hazır olduğunu belirtti. Suriye’nin normal bir ülke haline gelmesini tarihi bir gelişme olarak gördüğünü dile getirdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mazlum Abdi Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Neçirwan Barzani Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı
ilgili haberler
Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Münih Güvenlik Konferansı’nda
13 Şubat 2026
/haber/mazlum-abdi-ve-ilham-ahmed-munih-guvenlik-konferansinda-316672
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Münih Güvenlik Konferansı’nda
13 Şubat 2026
/haber/mazlum-abdi-ve-ilham-ahmed-munih-guvenlik-konferansinda-316672
Sayfa Başına Git