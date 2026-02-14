Abdi ve Ahmed, BM ve ABD Senatosu Heyetiyle görüştü

62’nci Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden liderler konferansa katılıyor.

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed Münih Güvenlik Konferansı’nda

Suriye Demokratik Güçleri (QSD) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed temaslarını sürdürüyor. Abdi ve Ahmed, dün konferans kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

MA'nın haberine göre, Abdi ve Ahmed, ikinci gün konferans salonuna birlikte geldi. İkili, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Dr. Berhem Salih ile de görüştü.

Abdi ve Ahmed ayrıca Suriye geçici hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile birlikte, Senatör Jeanne Shaheenbaşkanlığındaki ABD Senatosu heyetiyle bir araya geldi.

Münih Güvenlik Konferansı (MSC) Başkanı Wolfgang Ischinger, Mazlum Abdi ile Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin konferansa katılımını önemli buldu. Ischinger, Abdi ve Barzani’nin katılımını tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Suriye’nin barışçıl bir ülke olmasını istediklerini vurgulayan Ischinger, uzun yıllar süren savaş ve rejim değişikliğinin ardından bu katılımın büyük önem taşıdığını söyledi.

Ischinger, Suriyelilerin, Kürtlerin ve diğer tüm kesimlerin barış içinde bir arada yaşayabileceği bir Suriye umduklarını ifade etti. Federal hükümet ve ortaklarının sürecin doğru yönde ilerlemesi için çaba göstermeye ve mali destek sunmaya hazır olduğunu belirtti. Suriye’nin normal bir ülke haline gelmesini tarihi bir gelişme olarak gördüğünü dile getirdi.

(EMK)