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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2025 14:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2025 15:42
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Abdi: SDG orduya entegre edilecek, Türkiye’nin süreçte rolü yok

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Mazlum Abdi’nin açıklamalarını memnuniyetle karşıladı ve “Görüşmelerin sürmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Abdi: SDG orduya entegre edilecek, Türkiye’nin süreçte rolü yok
*Görsel, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin 29 Temmuz 2025 tarihinde El-Arabiya ve El-Hades'e verdiği röportajın video kaydından alınmıştır.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile Şam’da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin ardından bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Abdi, El-Arabiya ve El-Hades televizyonlarına verdiği özel röportajda, SDG’nin Suriye Savunma Bakanlığı’na entegre edileceğini belirterek, hükümetle yapılan anlaşmanın “tek ordu, tek bayrak ve birleşik Suriye” ilkesi etrafında şekillendiğini vurguladı.

Hükümetle iletişimin günlük olarak sürdüğünü kaydeden Abdi, 10 Mart Anlaşması’nın tüm maddelerinin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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“Türkiye’nin bu süreçte rolü yok”

El-Arabiya’nın aktardığına göre Mazlum Abdi, Türkiye’nin bu süreçte herhangi bir rolü olmadığını vurguladı.

Abdi, Suudi Arabistan’ın özellikle Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, Riyad’ın arabulucu olarak sürece dahil olması halinde yapıcı bir katkı sunabileceğini ifade etti.

Eş-Şara ile yaptığı görüşmeyi ‘olumlu’ olarak nitelendiren Abdi, Şam yönetiminden herhangi bir görev teklifi almadığını da sözlerine ekledi.

SDG Genel Komutanı, bazı kritik devlet kurumlarının merkezinin Şam’da kalması gerektiğini, askeri yapının da merkezi olacağını ve ülkede iki ayrı ordu değil, tek bir ordu bulunacağını vurguladı. Ancak, anayasal güvenceler sağlanmadan Suriye ordusuna entegre olma konusunda endişeleri olduğunun da altını çizdi.

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Paris’te yeni müzakere turu

Fransa’nın başkenti Paris, SDG ile Şam yönetimi arasında gerçekleştirilecek yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapacak. Bu turun ana gündemini, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin yöntemi oluşturacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Abdi, “Savunma Bakanlığı’na 100 bin silahlı unsurun entegre edilmesi kapsamlı bir süreçtir ve dikkatli şekilde ele alınması gerekir. Bu nedenle, Suriye ordusuna entegrasyonun mekanizması bir sonraki Paris toplantısında ele alınacak” dedi.

El Arabiya’ya konuşan Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa göre, müzakerelerin ilk turunun “önümüzdeki haftalarda” başlaması bekleniyor.

Barrack’tan Abdi paylaşımı

Öte yandan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X sosyal medya hesabından, Mazlum Abdi’nin röportajını paylaştı ve Şam-SDG görüşmelerini övdü.

Barrack, Abdi’ye de etiketleyerek şunları kaydetti:

“Sizin liderliğiniz ve Suriye Demokratik Güçleri’nin kararlı çabaları, Cumhurbaşkanı Eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetinin kapsayıcılığa yönelik güçlü taahhüdüyle birlikte, ‘tek ordu, tek hükümet, tek devlet’ ilkesine dayalı istikrarlı bir Suriye’nin inşasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Entegrasyon ve birlik yolunda yürütülen yapıcı diyaloğu büyük bir takdirle karşılıyoruz. Güvenli bir gelecek için görüşmelerin sürmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Mazlum Abdi ahmed eş-şara sdg suriye demokratik güçleri şam-rojava ilişkileri
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