Abdi: SDG orduya entegre edilecek, Türkiye’nin süreçte rolü yok

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile Şam’da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin ardından bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Abdi, El-Arabiya ve El-Hades televizyonlarına verdiği özel röportajda, SDG’nin Suriye Savunma Bakanlığı’na entegre edileceğini belirterek, hükümetle yapılan anlaşmanın “tek ordu, tek bayrak ve birleşik Suriye” ilkesi etrafında şekillendiğini vurguladı.

Hükümetle iletişimin günlük olarak sürdüğünü kaydeden Abdi, 10 Mart Anlaşması’nın tüm maddelerinin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

El-Arabiya’nın aktardığına göre Mazlum Abdi, Türkiye’nin bu süreçte herhangi bir rolü olmadığını vurguladı.

Abdi, Suudi Arabistan’ın özellikle Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, Riyad’ın arabulucu olarak sürece dahil olması halinde yapıcı bir katkı sunabileceğini ifade etti.

Eş-Şara ile yaptığı görüşmeyi ‘olumlu’ olarak nitelendiren Abdi, Şam yönetiminden herhangi bir görev teklifi almadığını da sözlerine ekledi.

SDG Genel Komutanı, bazı kritik devlet kurumlarının merkezinin Şam’da kalması gerektiğini, askeri yapının da merkezi olacağını ve ülkede iki ayrı ordu değil, tek bir ordu bulunacağını vurguladı. Ancak, anayasal güvenceler sağlanmadan Suriye ordusuna entegre olma konusunda endişeleri olduğunun da altını çizdi.

Öte yandan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X sosyal medya hesabından, Mazlum Abdi’nin röportajını paylaştı ve Şam-SDG görüşmelerini övdü.

Barrack, Abdi’ye de etiketleyerek şunları kaydetti:

“Sizin liderliğiniz ve Suriye Demokratik Güçleri’nin kararlı çabaları, Cumhurbaşkanı Eş-Şara liderliğindeki Suriye hükümetinin kapsayıcılığa yönelik güçlü taahhüdüyle birlikte, ‘tek ordu, tek hükümet, tek devlet’ ilkesine dayalı istikrarlı bir Suriye’nin inşasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Entegrasyon ve birlik yolunda yürütülen yapıcı diyaloğu büyük bir takdirle karşılıyoruz. Güvenli bir gelecek için görüşmelerin sürmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

.@MazloumAbdi - Your leadership & the SDF’s perseverant efforts, alongside the Syrian government’s resolute commitment to inclusion under President al-Sharaa, are pivotal to a stable Syria of “one army, one government, one state.“ We so appreciate the constructive dialogue to… pic.twitter.com/6sHBk6z657