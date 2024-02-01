Abdi İpekçi anıldı: Çok sayıda cinayet çoktandır hiç konuşulmaz oldu

Milliyet’in genel yayın yönetmeniyken 45 yıl önce bugün Mehmet Ali Ağca'nın suikast düzenleyerek öldürdüğü gazeteci Abdi İpekçi, kabri başında anıldı.

İpekçi için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törenine, İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, eşi Engin İzet, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Pınar Aktaş, Garbis Özatay, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Özay Şendir, Milliyet Gazetesi Yazarları Atilla Gökçe, Tunca Bengin, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, TGC üyeleri Okşan Atasoy, Metin Özyıldırım, Namık Koçak, Saime Oğuzhan, Toplumsal Bellek Platformu adına Saniye Yurdakul ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Mezar başında okunan duaların ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi İzzet ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Özay Şendir konuşma yaptı.

Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet "Kahraman katiller, mert maşalar, gaspçı avcılar ve meczupları seyretmeyi sürdürmekteyiz. Bazen yüzlerini gizliyorlar, bazen isimlerini. Dostları, aileleri, dernekleri, partileri onlarla halen gurur duymakta. Sürekli seyretme mecburiyetindeydik” diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

Eskiden bazı bilgiler, daracık bir alanda, kendi hallerinde dururdu. Bir İçişleri Bakanının, kendi odasının ardındaki, başka bir gücün kontrol odasını hayretle fark ettiği bir dönem yaşanmıştı. Bir Başbakan, tesadüfen varlığını öğrendiği örtülü bir ödeneği fazla irdelememiş, bununla mücadele edememişti. Konunun bu bölümlerini biz çok az seyredebildik. İzlenme azlığından dolayı devamına son verilen diziler gibiydiler. Ne kadar çok tecrübe edinsek de, ne kadar benzerlik yaşamış olsak da şu anda, elimizdeki bilgiler sadece platonik. Çünkü onlar resmen yerlerini bulmamış, uçuşan bilgiler halinde. İmha edilmiş tutanaklar ve tanıklıklarla yakalanıp, yakalanıp, salıverilen hükümlülerle, zamanaşımlarıyla geçen, uzun yıllara yayılan ortak hallerimiz, tek bir masanın üzerine serilip resmen incelenemedi. Görünmeyen, o hiç gösterilmeyen boyuttan, görünen boyuta geçemedik. Bu tür cinayetler son bulsun, gerçekler ortaya çıksın diye yıldönümlerinde konuşmalar yapıyoruz.

Çok sayıdaki cinayet, çoktandır hiç konuşulmaz oldu. Ama hepsi, bütün bu vahşi cinayetler, büyük bir kütle halinde sadece ardımızda değil tam karşımızda dağ gibi durmakta. Acaba biz daha ne kadar süre boyunca anma toplantıları düzenlemeliyiz? Ne kadar konser dinleyeceğiz? Kaç şiir, kaç ödül töreni, kaç röportaj daha gerekiyor? Daha ne kadar çok çiçek gerekiyor? Geleceğin güvencesi için, geçmişin resmi kaydını tutmanın somut yollarını nasıl ve ne zaman bulacağız?