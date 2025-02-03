Abdi: ABD ve Koalisyon Güçleri, SDG ile Şam arasında arabuluculuk yapıyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye’deki son durumu, Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanı seçilmesini ve Şam ile ilişkilerini AP'ye değerlendirdi.

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmelerinin devam ettiğini belirten Abdi, SDG yetkililerinin yeni yönetimle anlaşmak için Şam'a ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Abdi, ABD, İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon içerisinde yer alan devletlerin SDG ile Şam'daki yetkililer arasında görüşmelere arabuluculuk yaptığını ifade etti. Abdi, görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

SDG komutanı Abdi: Ademi merkeziyetçi bir Suriye istiyoruz

"Şam'a bir teklif gönderdik cevabını bekliyoruz"

Şara'nın geçici cumhurbaşkanı olarak atandığı ve parlamentonun, anayasanın ve ordunun feshedildiği toplantı hakkında Abdi, “Sayın Ahmed Şara’nın devlet başkanı seçildiği toplantıya katılmadık. Bizi davet etmediler. Dolayısıyla içerisinde yer almadığımız bir konu hakkında yorum yapamayız” dedi. Abdi, müzakerelerin sürdüğünü "bu konudaki tutumumuz müzakerelerin sonuçlarına bağlı olacak" diye konuştu.

Şam ile görüşmelerde en önemli başlığın SDG'nin konumu olduğunu belirten Abdi, "prensipte savunma bakanlığının ve Suriye'nin savunma stratejisinin bir parçası olmak istediklerini" belirtti. Bu konunun daha çok müzakere gerektirdiğini belirten Abdi, "Bu konu için aceleci olunmamalı. Zaman gerektiren bir mesele. Detayların hâlâ tartışılması gerekiyor ve bu konuda Şam'a bir teklif gönderdik cevabını bekliyoruz" dedi.

Abdi: Demokrasi temelinde yeni bir Suriye’nin inşa edilmesi için önemli bir fırsat

"Suriye'nin bütünlüğünü savanuyoruz"

Abdi, SDG olarak “laik ve demokratik” bir ülke isteklerini belirterek şunları söyledi:

"Suriye'ye dair vizyonumuz, tüm bileşenlerinin haklarını koruyan demokrasiye dayalı merkezi olmayan, laik ve sivil bir ülke. Suriye sadece Sünnilerden oluşmamaktadır, çok kültürlü bir yapısı vardır. Sünni Müslümanlar, Hristiyanlar, Aleviler, Dürziler, Ezidiler, Araplar, Kürtler, Türkmenler ve Ermeniler... tüm grupların haklarının korunması gerekir."

“Tüm Suriyeliler gibi biz de ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz" diyen Abdi, Suriye Kürtlerinin ülkeden ayrılmak veya Kürdistan Bölgesi Bölgesi’nin Irak’taki statüsünde olduğu gibi kendi özerk hükümet ve parlamentolarını kurmak istemediklerini söyledi ve ekledi: "Suriye Irak değildir ve Irak Suriye değildir. Kuzeydoğu Suriye (Irak'ın) Kürdistanı değildir."

(RT)