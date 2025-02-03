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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Şubat 2025 12:07
 ~ Son Güncelleme: 3 Şubat 2025 13:12
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Abdi: ABD ve Koalisyon Güçleri, SDG ile Şam arasında arabuluculuk yapıyor

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, SDG ile Şam yönetimi arasında arabuluculuk yaptığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Abdi: ABD ve Koalisyon Güçleri, SDG ile Şam arasında arabuluculuk yapıyor
*Fotoğraf: ANHA

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye’deki son durumu, Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanı seçilmesini ve Şam ile ilişkilerini AP'ye değerlendirdi.

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmelerinin devam ettiğini belirten Abdi, SDG yetkililerinin yeni yönetimle anlaşmak için Şam'a ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Abdi, ABD, İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon içerisinde yer alan devletlerin SDG ile Şam'daki yetkililer arasında görüşmelere arabuluculuk yaptığını ifade etti. Abdi, görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi vermedi.

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"Şam'a bir teklif gönderdik cevabını bekliyoruz"

Şara'nın geçici cumhurbaşkanı olarak atandığı ve parlamentonun, anayasanın ve ordunun feshedildiği toplantı hakkında Abdi, “Sayın Ahmed Şara’nın devlet başkanı seçildiği toplantıya katılmadık. Bizi davet etmediler. Dolayısıyla içerisinde yer almadığımız bir konu hakkında yorum yapamayız” dedi.  Abdi, müzakerelerin sürdüğünü "bu konudaki tutumumuz müzakerelerin sonuçlarına bağlı olacak" diye konuştu.

Şam ile görüşmelerde en önemli başlığın SDG'nin konumu olduğunu belirten Abdi, "prensipte savunma bakanlığının ve Suriye'nin savunma stratejisinin bir parçası olmak istediklerini" belirtti. Bu konunun daha çok müzakere gerektirdiğini belirten Abdi, "Bu konu için aceleci olunmamalı. Zaman gerektiren bir mesele. Detayların hâlâ tartışılması gerekiyor ve bu konuda Şam'a bir teklif gönderdik cevabını bekliyoruz" dedi.

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"Suriye'nin bütünlüğünü savanuyoruz"

Abdi, SDG olarak “laik ve demokratik” bir ülke isteklerini belirterek şunları söyledi:

"Suriye'ye dair vizyonumuz, tüm bileşenlerinin haklarını koruyan demokrasiye dayalı merkezi olmayan, laik ve sivil bir ülke. Suriye sadece Sünnilerden oluşmamaktadır, çok kültürlü bir yapısı vardır. Sünni Müslümanlar, Hristiyanlar, Aleviler, Dürziler,  Ezidiler,  Araplar, Kürtler, Türkmenler ve Ermeniler... tüm  grupların haklarının korunması gerekir."

“Tüm Suriyeliler gibi biz de ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz" diyen Abdi, Suriye Kürtlerinin ülkeden ayrılmak veya Kürdistan Bölgesi Bölgesi’nin Irak’taki statüsünde olduğu gibi kendi özerk hükümet ve parlamentolarını kurmak istemediklerini söyledi ve ekledi: "Suriye Irak değildir ve Irak Suriye değildir. Kuzeydoğu Suriye (Irak'ın) Kürdistanı değildir."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Mazlum Abdi Kuzeydoğu Suriye htş
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