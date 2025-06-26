AB’den Türkiye Gazetesi, Akşam, Yeni Şafak’a: İBB haberinizi düzeltin

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, AB'nin İstanbul’daki metro projesine verdiği destek konulu yayınlarında yer alan yanıltıcı başlık ve iddiaların kontrol edilmesi ve düzeltilmesi için Türkiye Gazetesi, Akşam ve Yeni Şafak editörlerine çağrı yaptı.

Fonlarının kötüye kullanıldığına dair iddiaların asılsız ve gerçeğe aykırı olduğunu belirten Delegasyon, “Haberde iddia edilenin aksine, Avrupa Birliği'nin bahsi geçen metro projesine ne 60 milyon euro ne de daha küçük miktarlarda herhangi bir mali katkısı bulunmamaktadır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 6 milyon euro bütçeli tek projenin, İstanbul'da sürdürülebilir kentsel hareketlilik çözümlerinin geliştirilmesini desteklediğini kaydetti.

“Bu girişim, özel otobüs şeritlerinin, tarihi yarımada, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde düşük emisyonlu bölgelerin oluşturulması ve genel olarak toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere, vatandaşlara somut faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.” dedi.

Delegasyon, Avrupa Birliği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla işbirliği dâhil olmak üzere, Türkiye ile uzun soluklu ve verimli bir ortaklık sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye Gazetesi, Akşam, Yeni Şafak editörlerinin konuyla ilgili soruları için kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Yeni Şafak’tan Orhan Orhun Ünal, Türkiye Gazetesi’nden Canan Eraslan ve Akşam gazeteleri 23 Haziran’da İstanbul Finans Merkezi’ne yapılan metro için Avrupa kaynaklarından 110 milyon dolarlık kredi aldığını yazmış, bunun 60 milyonunun proje için kullanılmadığını iddia etmişti

İddia Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına dayanıyordu.

(HA)