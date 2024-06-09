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HABER
Yayın Tarihi: 9 Haziran 2024 10:40
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2024 10:47
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AB’den İsrail'in Nusayrat saldırısına tepki

Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı planının kalıcı bir ateşkes için tek yol olduğuna vurgu yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB’den İsrail'in Nusayrat saldırısına tepki
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

AA’da yer alan habere göre, Josep Borrell, İsrail ordusunun 210 kişinin ölümüne, 400 kişinin yaralanmasına neden olan, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

"Gazze'den gelen yeni bir sivil katliamına ilişkin haberler dehşet verici. Bunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Kan gölüne bir an önce son verilmeli" dedi. 

Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı planının kalıcı bir ateşkes için tek yol olduğuna vurgu yaptı. 

İsrail’in Gazze saldırısı 247.gününde devam ediyor

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 247. gününde de devam ediyor.

Son bilgiler şöyle: 

*Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli "Ebu Dekka" ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

*İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Beşiti" ailesine ait bir evi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilere henüz ulaşılamadı.

*Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin çeşitli yerlerinden, İsrail ordusunun düzenlediği saldırlar nedeniyle şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

*Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün (8 Haziran) yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

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