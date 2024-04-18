AB’den Gazze için “insani yardım” çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze’deki duruma dair ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararı doğrultusunda Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundular:

“Bu insani krizin daha da tırmanmasını ve sivil halk için felaketle sonuçlanabilecek, öngörülebilir ve önlenebilir sonuçları engellemek için Gazze'ye insani yardım akışının acilen ve engelsiz şekilde genişletilmesini talep ediyoruz.”

“Yardım ulaştırılmaması, Filistinlilerin ölüm fermanıdır”

Açıklamada Gazze'de her geçen gün açlığın arttığı ve insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekilerek, "Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki, gerekli düzeyde yardım ulaştırılmaması, yardıma muhtaç Filistinlilerin ölüm fermanıdır" dendi.

Kıtlığın 1,1 milyon Filistinliyi tehdit ettiği ve Gazze'nin kuzeyinde 210 bin Filistinlinin açılık tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair raporların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgeye yeterli yardımın ulaştırılamamasının buna neden olduğu kaydedildi.

“Yardımlar sınırda bekletiliyor”

Açıklamada, yeterli miktarda insani yardımın Gazze'ye gönderilmek üzere hazır olduğunun ancak sınırlarda bekletildiğine işaret edilerek, söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına izin verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İsrail'in Gazze'ye kara yoluyla engelsiz ve güvenli insani yardım girişini sağlama zorunluluğu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Tüm tarafları, uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor, özellikle de işgalci güç olarak İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlama sorumluluğunu vurguluyoruz" ifadesi yer aldı.

İnsani yardım çalışanlarına saldırı

Açıklamada, İsrail ordusunun 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği ve Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 6'sı yabancı biri de Filistinli olmak üzere 7 çalışanın öldüğü saldırı hatırlatılarak, bu saldırının "insani yardım çalışanlarına yönelik diğer pek çok dehşet verici saldırıdan sadece bir tanesi olduğu" belirtildi.

Yerleşimci şiddeti

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin şiddetini durdurmak için İsrail'e harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, yerleşimcilerin şiddeti kınandı ve tüm faillerin sorumlu tutulması talep edildi.

Açıklamada, "Durumu yatıştırmak, kan dökme ve intikam döngüsünü sona erdirmek için derhal harekete geçilmesi gerekmektedir" dendi.

Borrell, X sosyal medya hesabından açıklamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin insani yardım alma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Ortadoğu'da yaşanan son gerginlik Gazze'yi unutturmamalı" mesajını paylaştı.

BM: Güvenli ve sürdürülebilir erişim Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze ve Batı Şeria için açıklanan yardımın 2024 yılının geri kalanı için 3,1 milyon insana destek olmayı amaçladığını açıkladı. 2,8 milyar dolarlık insani yardım çağrısının işe yaraması için sahadaki durumda çok büyük değişiklik olması gerektiğini vurgulayan Dujarric, insani yardım örgütlerinin Gazze ve Batı Şeria'da tüm insanlara ulaşması için güvenli ve sürdürülebilir erişiminin olması gerektiğini söyledi. Dujarric, kuzey dahil tüm Gazze'ye daha fazla giriş noktası sağlanması gerektiğinin altını çizerek, Aşdod Limanı'nın da daha fazla kullanıma açılması gerektiğini ifade etti. Gazze için hareket kısıtlamalarının azaltılması gerektiğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda daha fazla iletişim ekipmanı ve BM personeli için koruyucu teçhizat sokabilmeleri gerektiğini söyledi. Dujarric, aynı zamanda insani yardım çalışanlarına hızlı ve esnek vize sağlanması gerektiğini dile getirdi. Batı Şeria'daki durum hakkında da konuşan Dujarric, 7 Ekim'den önce de burada yerleşimci şiddetinin arttığını ancak durumun giderek daha çok endişe verici hal aldığını kaydetti, “Sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kınanmalı ve kapsamlı olarak araştırılmalıdır” dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)