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HABER
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 10:32
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 10:34
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AB’de kömür ve gazda çöküş: Emisyonlar rekor düzeyde düştü

2023 yılında ilk kez rüzgâr enerjisi üretimi gazı geçti ve yenilenebilir enerji kaynakları arttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB’de kömür ve gazda çöküş: Emisyonlar rekor düzeyde düştü
Fotoğraf: Canva

Düşünce kuruluşu Ember’ın bugün yayımladığı Avrupa Elektrik İncelemesi’ne göre, 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kömür ve gazdan elektrik üretimindeki kritik çöküş, enerji sektörü emisyonlarında rekor düşüşü de beraberinde getirdi.

AB'nin fosil yakıtlardan uzaklaşması, kömür üretiminde yüzde 26, gazda ise yüzde 15 düşüşle kendini gösterdi. 

Rüzgâr ve güneş enerjisinin artması ve elektrik talebinin düşmesiyle birlikte AB enerji sektörü emisyonlarında da en büyük düşüş kaydedildi (yüzde 19). 

Rüzgâr enerjisi üretiminin (yüzde 18) 2023 yılında ilk kez gazı (yüzde 17) geçmesiyle yenilenebilir enerji kaynakları artmaya devam etti. 

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“Kömür kullanımdan kalkmak üzere”

Fosil yakıtların üretimi 2023'te yüzde 19'luk rekor bir düşüşle ilk kez AB elektriğinin üçte birinden daha azını oluşturdu. Kömür yüzde 26'lık düşüşle 333 TWh ile şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi veya AB elektrik üretiminin yüzde 12'sini oluşturdu. Kömürdeki düşüş gazda bir artışa neden olmadı, bunun yerine gaz da yüzde 15 oranında düşerek 1990 yılından bu yana en büyük yıllık düşüşü yaşadı.

Ember'in analizi, AB'nin rüzgâr ve güneş enerjisiyle çalışan bir sisteme doğru kaymaya devam ettiğini gösteriyor. Buna bağlı olarak, 2023'te rüzgâr ve güneş enerjisinin büyümesi için şebekeler, depolama ve talep tarafı tepkisi gibi sistem çapında sağlayıcılara olan ilgi arttı. 

Ember Avrupa program direktörü Sarah Brown, incelemeyle ilgili şöyle dedi:

Fosil yakıtlar, belkemiğini rüzgâr ve güneş enerjisinin oluşturduğu bir sistem ortaya çıktıkça her zamankinden daha küçük bir rol oynuyor. Enerji krizi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kömür ve gazın yeniden canlanmasına yol açmadı. Kömür kullanımdan kalkmak üzere ve rüzgâr ve güneş enerjisi geliştikçe gaz da nihai düşüşe geçecek. Ancak, rehavete kapılmanın zamanı değil. AB'nin fosil yakıtların risklerinden arınmış bir sistem yaratmak için rüzgâr, güneş ve esnekliği hızla devreye sokmaya odaklanması gerekiyor.” (TY)

kömür gaz enerji krizi Avrupa Birliği rüzgar enerjisi
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