DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 28.01.2026 12:23 28 Ocak 2026 12:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.01.2026 12:33 28 Ocak 2026 12:33
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD’den vize başvurularında sosyal medya şartı

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, öğrenci, değişim programı ve çalışma vizeleri için başvuranların sosyal medya hesaplarını "herkese açık" hale getirmelerinin zorunlu olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: (Eri Ryan Conroy / ABD Hava Kuvvetleri (incirlik.af.mil)

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, F, M, J ile H-1B ve H-4 vize türlerine başvuracak kişiler için yeni bir uygulamayı duyurdu.

Buna göre, başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını herkese açık hale getirmesi gerekecek.

Elçilik yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın kimlik tespiti ile ABD’ye girişe uygunluk değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamaya göre düzenleme; öğrenci vizeleri (F ve M), değişim programı vizeleri (J) ile nitelikli iş gücü için verilen H-1B vizesi ve bu kapsamdaki H-4 aile vizelerini kapsıyor. Büyükelçilik, başvuru sahiplerinden tüm sosyal medya hesaplarının görünürlüğünü inceleme süresi boyunca herkese açık tutmalarını talep ediyor.

Daha önce de gündeme gelmişti

ABD, son yıllarda vize ve göçmenlik başvurularında sosyal medya hesaplarının incelenmesini içeren uygulamaları kademeli olarak hayata geçirmişti.

2019’dan itibaren birçok vize başvurusunda kişilerin sosyal medya kullanıcı adlarını beyan etmesi zorunlu hale getirilmişti.

Yeni düzenleme ise bu incelemeyi bir adım daha ileri taşıyarak gizlilik ayarlarının değiştirilmesini şart koşuyor.

Hak ve mahremiyet tartışmaları

Uygulama, dijital haklar ve ifade özgürlüğü açısından tartışmaları da beraberinde getiriyor. İnsan hakları savunucuları ve dijital haklar alanında çalışan kurumlar, sosyal medya hesaplarının herkese açık hale getirilmesinin özel hayatın gizliliği ve ifade özgürlüğü üzerinde baskı oluşturabileceğini söylüyor.

ABD Büyükelçiliği açıklamasında ise uygulamanın güvenlik incelemelerinin bir parçası olduğu belirtilirken, sosyal medya içeriklerinin nasıl değerlendirileceğine dair ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

(HA)

