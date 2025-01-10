ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025 17:14
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2025 17:25
2 dk Okuma

ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne İsrail yaptırımı

UCM’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant’ın tutuklanmasını yerine getiren kişilere yaptırım öngören Gayrimeşru Mahkeme Kararlarına Karşı Hareket Yasası, ABD Temsilciler Meclisinde onaylandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulanmasına dair yasa tasarısını 140 "hayır" oyuna karşı 243 "evet" oyuyla kabul etti.

45 Demokrat Parti üyesi ve 198 Cumhuriyetçi Parti üyesi yasaya karşı “evet” oyu verdi.

Yasa tasarısı, perşembe günü (9 Ocak) Gayrimeşru Mahkeme Kararlarına Karşı Hareket Yasası (The Illegitimate Court Counteraction Act) olarak meclisten geçti. Yasa önümüzdeki günlerde Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato tarafından oylanacak.

ABD ve İsrail’in Roma Statüsü’ne ve UCM’ye taraf olmadığını belirten yasa, UCM’nin İsrail yetkililerine yönelik kararlarını uygulayanlara yaptırım öngörüyor.

Yasa metninde “UCM’nin ABD ve müttefikleri tarafından koruma altında olan herhangi bir şahsa yönelik soruşturma, tutuklama, gözaltına alma ya da kovuşturma girişimlerini doğrudan ya da dolaylı olarak yerine getirenlere” ülkeye giriş yasağı, ülkeden mülk alışverişi yapma yasağı gibi yaptırımlar öngörülüyor. Ayrıca metinde, UCM’ye ayrılan fonların kaldırıldığı maddesi de yer alıyor.

UCM’nin Netanyahu kararı

21 Kasım 2024’te UCM; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas lideri Muhammed Deyf hakkında Gazze’de savaş suçu işleme nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu nedenle Netanyahu, Gallant ve Deyf; UCM'ye taraf olan devletlerden herhangi birine giriş yaptığı durumda tutuklanacak.

Ancak ABD'nin Gayrimeşru Mahkeme Kararlarına Karşı Hareket Yasası'yla birlikte Netanyahu ve Gallant’a yönelik kararının uygulanmasına yardım eden kişilerin ABD’ye girişi yasaklanacak ve ABD içindeki mülk ve varlıklarına el konulacak.

Roma Statüsü ve UCM

Roma Statüsü; savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkeme olan UCM’nin kuruluş sözleşmesidir. UCM, uluslararası insancıl hukukun egemenliğine katkı sunan bir kuruluştur.

An itibariyle Roma Statüsü’ne taraf olan ve UCM kararlarını uygulamakla yükümlü 124 ülke var.

UCM’nin kararlarını yürütmek için kendine ait bir mekanizması yok. UCM, devletleri değil, yalnızca kişileri yargılayabilir. Ancak UCM’ye taraf olan devletler, UCM tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan kişiler kendi topraklarına ayak bastığında onları UCM'ye yönlendirmekle yükümlü.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
Uluslararası Ceza Mahkemesi abd israil filistin binyamin netanyahu Yaov Gallant ABD yaptırımı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git