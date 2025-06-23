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HABER
Yayın Tarihi: 23 Haziran 2025 08:29
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2025 08:35
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ABD’den Türkiye’deki personeline seyahat uyarısı

ABD ayrıca, Orta Doğu’da bulunan vatandaşlarının acil bir durumda hızlı şekilde ülkeye dönebilmeleri için bilgilendirme bağlantılarını paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD’den Türkiye’deki personeline seyahat uyarısı
*ABD Başkanı Donald Trump. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırının ardından Orta Doğu’daki güvenlik risklerine dikkat çekerek, bölgedeki diplomatik personeline yönelik yeni uyarılar ve kısıtlamalar yayınladı. Türkiye'deki ABD hükümeti personeline de, Adana Konsolosluğu’nun görev alanına giren 22 il için kişisel seyahat yasağı getirildi.

Bakanlık, resmi internet sitesi ve X (eski Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırının ardından Tahran'ın misilleme ihtimaline karşı bölgedeki çalışanlarına dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Türkiye, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki ABD vatandaşlarına ve misyon personeline yönelik güvenlik uyarıları yayımlandı.

Lübnan ve Irak’ta tahliyeler başladı

Açıklamada, Lübnan ve Irak’taki güvenlik risklerinin arttığı vurgulanarak, bu ülkelerdeki zorunlu görevli olmayan personelin ve ailelerinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Irak için yapılan açıklamada, “12 Haziran itibarıyla tedbir amaçlı tahliyelere başlanmıştır. 21-22 Haziran tarihlerinde de ek personel ülkeden ayrılmıştır” denildi.

ABD ayrıca, Orta Doğu’da bulunan vatandaşlarının acil bir durumda hızlı şekilde ülkeye dönebilmeleri için bilgilendirme bağlantılarını paylaştı.

Türkiye’deki ABD vatandaşları ve diplomatik personel için yayınlanan güvenlik uyarısında, "düşük profil" sergilemeleri ve dikkat çekici davranışlardan kaçınmaları istendi. Özellikle Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan Adana Konsolosluk görev bölgesine kişisel amaçlı seyahatlerin durdurulması yönünde talimat verildi.

Ayrıca ABD vatandaşlarına şu uyarılarda bulunuldu:

·         Dikkat çekici kıyafet ve davranışlardan kaçının.

·         ABD veya İsrail’le ilişkilendirilen ya da Batılıların sıkça gittiği mekanlarda dikkatli olun.

·         Protesto ve gösteri alanlarından uzak durun.

·         Yerel makamların yönlendirmelerine uyun.

·         Yerel haber kaynaklarını düzenli takip edin.

·         Acil durumlar için kişisel bir tahliye planı oluşturun.

Seyahatten kaçınılması istenen 22 il:

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Urfa, Şırnak, Tunceli, Van.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail İran'a saldırdı ABD İran'a saldırdı israil filistin
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