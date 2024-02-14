ABD’den “Refah’a operasyon” açıklaması

ABD, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail ordusunun saldırmaya hazırlandığı Refah'a ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Güney Afrika: İsrail'in Refah'a saldırısı UAD kararlarını hiçe saymaktır

Kirby, brifingde, "sivillerin hedef alınmaması" yönündeki ABD'nin hemen her gün verdiği mesajlara rağmen İsrail'in ya Amerikan yönetimini umursamadığı ya da bu mesajları gerçekten alıp almadığı yönündeki eleştirel sorulara muhatap oldu.

İsrail tarafına açık ve gizli tüm görüşmelerinde Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması ve onların korunması gerektiği yönündeki mesajları ilettiklerini kaydeden Kirby, Netanyahu yönetiminin bu mesajları büyük ölçüde aldığını savundu.

"O zaman neden İsrail her gün onlarca Filistinliyi öldürmeye devam ediyor?" şeklindeki bazı ısrarlı sorulara yanıt veren Kirby, İsrail'in, ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu ancak günün sonunda egemen ve bağımsız bir devlet olarak kendi askeri kararlarını alıp uyguladığını söyledi.

“Güvenilir bir plan olmadan Refah'a girilmesin”

İsrail'in güvenilir ve uygulanabilir bir plan olmaksızın Refah'a saldırmasını istemediklerini yineleyen Kirby, “Siviller göz önünde bulundurulmadan Refah'a girilmemesi konusundaki endişelerimizi Başbakan (Binyamin) Netanyahu dahil İsrailli muhataplarımıza defalarca ilettik. Dün de Başkan Biden'ın söylediği gibi çok fazla sivil kaybı var” şeklinde konuştu.

Muteber plandan kastın ne olduğu yönündeki soruya, "Ancak İsrail böyle bir planı hazırlayıp getirdiğinde değerlendirebiliriz" yanıtını verdi.

“Saldırıların plan ve icrasından İsrail sorumlu”

Brifingde, Kirby'ye "Güvenilir plandan kastın ne olduğunu" soran bir muhabirin, "Siz Refah için güvenilir plan lazım diyorsunuz, peki İsrail'in sivilleri öldürdüğü Gazze'nin diğer yerleri için, mesela kuzeyi için, muteber bir planı mı vardı?" şeklindeki sorusu dikkati çekti.

AA’nın haberine göre, soruya yanıt vermekte zorlanan Kirby, Gazze'deki saldırıların plan ve icrasından İsrail'in sorumlu olduğunu ifade etmekle yetindi.

“Meşru askeri hedef” iddiası

Hamas üyelerinin kuzeyden güneye Han Yunus'a, ardından da Refah'a doğru kaymaya başladığını söyleyen Kirby, "Hamas'ın varlığı Gazze halkını tehlikeye atıyor, şimdi onlar aşağıda güneyde Refah'ta yerleşmeye veya oraya doğru ilerlemeye çalışıyor. Böylece İsrail'in Refah'ta peşinden gitmek isteyeceği meşru askeri hedefler olacaktır" yorumunu yaptı.

Kirby, 1 milyonun üzerindeki sivilin bu dar bölgeden tahliye edilebilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruları ise "İsrail'in sorumluluğu var ama onlar adına konuşamam, onların bu planı yapmasını umuyor ve bekliyoruz" şeklinde yanıtladı.

BM: Gazze halkının yarısından fazlası Refah'a sıkıştı Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Refah’taki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uzun zamandır korkulan senaryonun çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladığını belirten Griffiths, Gazze halkının yarısından fazlasının Refah'a sıkışmış bir şekilde "ölümle göz göze" yaşadığını vurguladı. Griffiths, buradakilerin yiyecek, tıbbi hizmet, yatacak ve gidecek yerleri olmadığının altını çizerek, "Tüm Gazze halkı gibi onlar da yoğunluk, kapsam ve gaddarlık açısından eşi benzeri görülmemiş saldırıya maruz kalıyorlar" dedi. Gazze'de çoğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 28 binden fazla kişinin öldürüldüğünü kaydeden Griffiths, insani yardım çalışanlarının da "imkansızı zorlayarak" ellerinden geleni yaptıklarını aktardı. “İnsani yardım sistemi yıkılmak üzere” Griffiths, tüm bunların üstüne kamu düzeninin çöktüğünü ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların kesilmeye başlandığını anımsattı. İnsani yardım çalışanlarının vurulduğuna, silah zoruyla tutulduğuna ve öldürüldüğüne işaret eden Griffiths, insani yardım sisteminin yıkılmak üzere olduğunu vurguladı. Griffiths, bugün alarmı tekrar çaldığını belirterek, Refah'a yönelik kara saldırısının katliama yol açabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası toplumun Refah'a saldırı karşısında İsrail'e ikazlarını sürdürdüğünü, İsrail hükümetinin artık uluslararası toplumun çağrılarını duymak zorunda olduğunu bildiren Griffiths, insani yardım sistemini sürdürmek için yeterli güvence, malzeme ve personel olmadığını da kaydetti. Griffiths, "Tarih affetmeyecek. Bu savaşın sonlanması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)