ABD’den Refah saldırısı için soruşturma talebi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Refah'ta sivilleri hedef alan saldırılarıyla ilgili olarak Tel Aviv yönetiminden kapsamlı soruşturma talep ettiklerini açıkladı.

Bakanlıktaki günlük basın brifinginde İsrail'in Refah'taki son saldırılarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, saldırılarda sivillerin hayatlarını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını söyledi:

“Hafta sonu Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yangın çıkan kamptaki görüntüler yürek burkan türden. Olayı duyunca hemen İsrail hükümetine ulaşıp olayla ilgili derin endişemizi dile getirdik ve kapsamlı bir soruşturma yapılması yönünde onları teşvik ettik.”

“İsrail’in soruşturmalarına güveniyoruz”

İsrail'in Hamas'ın peşinden gitme hakkına sahip olduğunu ve hafta sonu düzenlediği saldırıda da hedefin Hamas üyeleri olduğunu savunan Miller, bununla birlikte İsrail ordusunun "operasyonlarında" sivilleri koruma yönünde sorumluluğu olduğunu da vurguladı.

İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarıyla ilgili somut herhangi bir soruşturmasını tamamlayıp sorumluları cezalandırıp cezalandırmadığıyla ilgili soruya Miller, "İsrail'in (sivillerin vurulduğu saldırılarıyla ilgili) yürüttüğü soruşturmalara güveniyoruz" yanıtını verdi.

Pentagon: Görüntüler korkunç ve yürek parçalayıcı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in güvenli bölge ilan ettiği Refah'ta onlarca yerinden edilmiş Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırı için "Görüntüler korkunç ve yürek parçalayıcı, bunun durması gerekiyor" dedi.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasıyla ilgili Singh, İsraillilerle yaptıkları görüşmelerde sivillerin korunması konusunda her zaman çağrı yaptıklarını savundu.

ABD'nin Refah'ta "geniş çaplı" saldırıları desteklemediğini ve İsrail'in sahadaki saldırıları ile de hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Singh, öte yandan İsrail'e "güvenlik yardımlarını" sağlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Singh, söz konusu saldırıda ABD yapımı bomba kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya da "Ne tür mühimmat kullanıldı bilmiyorum, bunu İsraillilere sormanızı öneririm." şeklinde yanıt verdi.

Refah'ta zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapılan saldırı hakkında İsrail'in başlattığı soruşturmayı beklemek gerektiğini ifade eden Singh, "İsrail hükümetinin uygun ve kapsamlı soruşturma yapabileceğine güveniyoruz” diye konuştu.

Ne olmuştu? Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetti. İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti. BM dünkü açıklamasında ölü sayısının 200 olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" dedi. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini anlattı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)