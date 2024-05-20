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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2024 16:10
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2024 16:50
1 dk Okuma

ABD’den dünya genelindeki Onur Yürüyüşleri için uyarı

"Onur Yürüyüşü kutlamaları ve LGBTİ+'ların uğrak mekânları da dahil olmak üzere turistlerin yoğun olduğu yerlerde dikkatli olun."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’den dünya genelindeki Onur Yürüyüşleri için uyarı
Fotoğraf: Canva

Onur Ayı, bu yıl haziran ayında başlıyor. ABD'deki yetkililer, Onur Ayı etkinlikleri için yurt dışına giden vatandaşlarını "daha dikkatli olmaları" konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı, Onur Ayı süresince dünya çapında "yabancı terör örgütlerinden ilham alan şiddet potansiyelinin arttığını" belirtti.

PinkNews’te yer alan habere göre, Bakanlık 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Onur Yürüyüşü kutlamaları ve LGBTİ+'ların uğrak mekânları da dahil olmak üzere turistlerin yoğun olduğu yerlerde dikkatli olun," dedi.

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IŞİD saldırısı örneği

Onur Ayı uyarısı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın, yabancı örgütlerin ve onların destekçilerinin ABD'de "yaklaşan Haziran 2024 Onur Ayı ile bağlantılı artan toplantılardan yararlanmaya" çalışabileceğine dair kamuya açık bir uyarı yayımlamasından birkaç gün sonra geldi.

Uyarıda belirli bir olay veya yerden bahsedilmedi; ancak bazı örgütlerin ve onların destekçilerinin LGBTİ+ etkinliklerini ve mekânlarını hedef alan daha önceki saldırılarına dikkat çekildi.

IŞİD'in internette LGBTİ+ karşıtı söylemler kullandığı, takipçilerini topluluğa saldırmaya çağırdığı ve üç IŞİD mensubunun Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen bir Onur Yürüyüşü'ne saldırı girişimi nedeniyle tutuklandığı yönündeki belirli örneklere atıfta bulunuldu. (TY)

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