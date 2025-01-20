ABD’den Barzani ve Abdi görüşmesine ilişkin açıklama

ABD, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 16 Ocak’ta Erbil’de yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kürtler arasındaki diyalog, Suriye’de kapsayıcı bir siyasi geçişin ilerletilmesinde kritik bir rol oynayabilir” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Amerika, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani ile Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin 16 Ocak’ta gerçekleştirdiği görüşmeden memnuniyet duyuyor.”

ABDİ-BARZANİ GÖRÜŞMESİ Mesud Barzani: "Kürt partilerinin haklarını güvenceye almak için ortak tutum benimsemeleri önemli"

Abdi ile Barzani arasındaki görüşmede, "Suriye’deki Kürt partilerinin, hiçbir tarafın müdahalesi olmaksızın, barışçıl yollarla kendi kaderlerini belirlemeleri ve saflarını birleştirerek, ortak bir duruştan yola çıkarak, anlayış ve anlayışa vararak haklarını güvence altına almak için ilerlemeleri gerektiği" vurgulanmıştı.

Ayrıca, "Suriye’de yeni yönetimle birlikte Kürt partilerinin de barış ve istikrarın unsuru olması, Kürt halkının ve Suriye’deki diğer bileşenlerin maruz kaldığı trajedilerin bir daha yaşanmaması için çalışmalar yapılması üzerinde mutabakata varıldığı" açıklanmıştı.

(RT)