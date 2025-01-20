ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 20 Ocak 2025 16:18
 ~ Son Güncelleme: 20 Ocak 2025 16:31
1 dk Okuma

ABD’den Barzani ve Abdi görüşmesine ilişkin açıklama

ABD'den, Abdi ve Barzani görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Kürtler arasındaki diyalog, Suriye’de kapsayıcı bir siyasi geçişin ilerletilmesinde kritik bir rol oynayabilir" ifadelerine yer verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD’den Barzani ve Abdi görüşmesine ilişkin açıklama
*Fotoğraf: Rudaw

ABD, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 16 Ocak’ta Erbil’de yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kürtler arasındaki diyalog, Suriye’de kapsayıcı bir siyasi geçişin ilerletilmesinde kritik bir rol oynayabilir” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Amerika, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani ile Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin 16 Ocak’ta gerçekleştirdiği görüşmeden memnuniyet duyuyor.”

Mesud Barzani: "Kürt partilerinin haklarını güvenceye almak için ortak tutum benimsemeleri önemli"
ABDİ-BARZANİ GÖRÜŞMESİ
Mesud Barzani: "Kürt partilerinin haklarını güvenceye almak için ortak tutum benimsemeleri önemli"
17 Ocak 2025

Abdi ile Barzani arasındaki görüşmede, "Suriye’deki Kürt partilerinin, hiçbir tarafın müdahalesi olmaksızın, barışçıl yollarla kendi kaderlerini belirlemeleri ve saflarını birleştirerek, ortak bir duruştan yola çıkarak, anlayış ve anlayışa vararak haklarını güvence altına almak için ilerlemeleri gerektiği" vurgulanmıştı.

Ayrıca, "Suriye’de yeni yönetimle birlikte Kürt partilerinin de barış ve istikrarın unsuru olması, Kürt halkının ve Suriye’deki diğer bileşenlerin maruz kaldığı trajedilerin bir daha yaşanmaması için çalışmalar yapılması üzerinde mutabakata varıldığı" açıklanmıştı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Mesud Barzani Mazlum Abdi abd
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git