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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 14:10
 ~ Son Güncelleme: 16 Mart 2024 14:15
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ABD’de Türkevi önünde İstanbul Sözleşmesi eylemi: Vazgeçmiyoruz

Katılımcılar Türkevi’nin kapısına “İstanbul Sözleşmesi bizim” yazılı maskeleri taktılar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’de Türkevi önünde İstanbul Sözleşmesi eylemi: Vazgeçmiyoruz

Birleşmiş Milletler'in (BM) toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi üzerine en büyük yıllık toplantısı olan 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68), bu yıl 11 - 22 Mart tarihleri arasında "Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin  hızlandırılması için yoksulluğun ele alınması ve kurumların ve cinsiyet perspektifiyle finansmanın güçlendirilmesi" ana teması altında devam ediyor. 

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Bankoğlu da katıldı

New York’taki toplantılara Türkiye'den katılan çok sayıda katılımcı Türkevi önünde İstanbul Sözleşmesi eylemi düzenledi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun da katıldığı eylemde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yıllardır mücadele veren kadın hakları savunucuları “vazgeçmiyoruz” sloganı attı.

Katılımcılar Türkevi’nin kapısına “İstanbul Sözleşmesi bizim” yazılı maskeleri taktılar.

(EMK)

istanbul sözleşmesi kadın koalisyonu İlknur Üstün
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