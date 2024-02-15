ABD’de şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı

ABD'nin Missouri eyelatine bağlı Kansas City şehrinde, Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

ABD’de epidemi: Kitleye silahlı saldırı

Yetkililer, saldırının, kutlama için şehir meydanında toplanan on binlerce kişinin dağıldığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

8 yaralının hayati tehlikesi var

İtfaiye Şefi Ross Grundyson, düzenlediği basın toplantısında, olayda, 22 kişiye kurşun isabet ettiği, bunlardan 1'inin öldüğü, yaralanan 21 kişiden 8'inin hayati tehlikeyi atlatamadığı, 7'sinin ciddi, 6'sının ise hafif şekilde yara aldığını belirtti.

Sağlık görevlileri, olayda hastaneye kaldırılan 11 çocuktan 9'unda kurşun yarası tespit edildiği bilgisini paylaştı.

3 kişi gözaltında

Polis Şefi Stacey Graves, basın toplantısında, ülke gündemine oturan saldırıyla ilintili olduğu düşünülen üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Graves, saldırının, 800'den fazla kolluk kuvvetinin görevli olduğu bir yerde yapıldığına dikkati çekerken, sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında, kaçan silahlı saldırganın 2 kişi tarafından yakalandığı ve polise teslim edildiği görüldü. (AS)