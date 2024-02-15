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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 08:53
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2024 08:56
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ABD’de şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı

Super Bowl kutlaması sırasında kalabalığa açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’de şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı
Fotoğraf: AA

ABD'nin Missouri eyelatine bağlı Kansas City şehrinde, Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

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Yetkililer, saldırının, kutlama için şehir meydanında toplanan on binlerce kişinin dağıldığı sırada meydana geldiğini açıkladı.

8 yaralının hayati tehlikesi var

İtfaiye Şefi Ross Grundyson, düzenlediği basın toplantısında, olayda, 22 kişiye kurşun isabet ettiği, bunlardan 1'inin öldüğü, yaralanan 21 kişiden 8'inin hayati tehlikeyi atlatamadığı, 7'sinin ciddi, 6'sının ise hafif şekilde yara aldığını belirtti.

Sağlık görevlileri, olayda hastaneye kaldırılan 11 çocuktan 9'unda kurşun yarası tespit edildiği bilgisini paylaştı.

3 kişi gözaltında

Polis Şefi Stacey Graves, basın toplantısında, ülke gündemine oturan saldırıyla ilintili olduğu düşünülen üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Graves, saldırının, 800'den fazla kolluk kuvvetinin görevli olduğu bir yerde yapıldığına dikkati çekerken, sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında, kaçan silahlı saldırganın 2 kişi tarafından yakalandığı ve polise teslim edildiği görüldü. (AS)

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