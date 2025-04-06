ABD’de on binlerce kişi Trump ve Musk’ı protesto etti

ABD'de Başkent Washington ve New York şehirleri başta olmak üzere ülke genelinde "Ellerinizi çekin" adıyla düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Washington Monument parkında toplanan binlerce kişi, ellerinde ABD bayrağının yanı sıra pankart ve dövizler taşıyarak Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

Göstericiler, "Demokrasiden elinizi çekin", "Trump'ı azledin", "Elon Musk sen hainsin", "Nefreti sınır dışı edin" şeklinde Trump yönetimine ve iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) uygulamalarına tepkilerini dile getirdi.

Washington’da büyük toplanma

Başkent Washington’daki ulusal anıtta dün (5 Nisan) toplanan protestocular, George Washington Anıtı’nın gölgesinde bir araya geldi. New Hampshire ve Pennsylvania gibi uzak eyaletlerden gelen göstericiler, Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterdi. Bazı protestocular, Ukrayna bayrakları taşıyarak Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı olduklarını vurguladı.

New Hampshire’dan 100 kişilik grupla gelen New Hampshire Forward adlı sivil toplum kuruluşunun üyesi Diane Kolifrath, “Birçok insan Trump’a karşı protesto yapmaktan korkuyor, çünkü Trump kendisine karşı çıkanlara sert tepkiler veriyor. Bu gösterinin amacı, ABD’nin diğer bölgelerindeki insanlara bizim ayakta durduğumuzu göstermek. Bizi gördüklerinde, onlar da cesaret bulacaktır” dedi.

Filistin’e destek

Öte yandan, Washington DC'de Kongre binası karşısındaki National Mall alanında toplanan binlerce gösterici, ellerinde Filistin bayrakları, pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti, Filistin'e destek verdi.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son", "Trump, Filistin soykırımı hakkında saklanamazsın" şeklinde İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımsal saldırıları ve Trump yönetiminin İsrail'e verdiği destek aleyhine sloganlar attı.

‘Ellerinizi çekin’ protestosu

Protestoların en büyük organizatörlerinden biri olan MoveOn, işçi sendikaları, çevreci gruplar ve diğer ilerici oluşumlarla birlikte “Hands Off” (Ellerinizi Çekin) adı altında ABD genelinde 1000’den fazla gösteri düzenledi.

Florida’da Trump ve Musk’a tepki

Trump’ın Mar-a-Lago malikanesine yakın olan Hollywood, Florida’daki protesto da oldukça hareketli geçti. Göstericiler, Trump ve Elon Musk’a karşı “Hey, hey, ho, ho, Trump ve Musk gitmeli!” sloganları attı. Tesla Cybertruck kullanan sürücüleri yuhalayan protestocular, Trump yönetimine sert mesajlar içeren pankartlar taşıdı.

Bir pankartta “Turd Reich’i yargıla ve hapse at” yazarken, diğerinde “Ben Elon Musk’ı seçmedim” ifadeleri yer aldı. Bazı göstericiler ise “Demokrasiden elinizi çekin” yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

Florida’nın en büyük LGBTİ+ topluluklarından birine ev sahipliği yapan Broward County’de, Trump’a tepki oldukça yoğundu. Sürücüler, kornalarını çalarak ve başparmaklarını kaldırarak protestoculara destek verdi.

Pikachu kostümü

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Türkiye'de başlayan protestolarda Pikachu kostümü giyen göstericinin polisten kaçarken çekilen görüntüleri gündem olmuştu. Bu kez Pikachu kostümlü bir kişi ABD protestolarında görüntülendi.

(ED)