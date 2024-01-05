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DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Ocak 2024 08:49
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2024 08:51
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ABD’de okula silahlı saldırı

Iowa eyaletindeki liseye düzenlenen saldırı sırasında, olay sosyal medyadan paylaşıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
ABD’de okula silahlı saldırı
Fotoğraf: CNN

ABD'nin Iowa eyaletinde okula düzenlenen silahı saldırıda, yaralı kurtulanlar arasında bulunan bir altıncı sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Iowa Kriminal Soruşturma Bölümü Direktör Yardımcısı Mitch Mortvedt, basın açıklamasında, Perry Lisesi'nde saldırı düzenleyen zanlının aynı okulda öğrenim gören 17 yaşındaki lise öğrencisi Dylan Butler olduğunu açıkladı.

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Bir pompalı tüfek ve bir tabanca

Mortvedt, daha önce 3 olarak açıklanan yaralı sayısının 5'e yükseldiğini, bunların 4'ünün öğrenci diğerinin bir okul yöneticisi olduğunu belirtti.

Butler'ın üzerinde bir pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildiği bilgisini paylaşan Mortvedt, zanlının saldırı sırasında sosyal medyada bir dizi paylaşım yaptığını aktardı.

Saldırgan hayatını kaybetti

Silahlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yapan Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, 1700'ün üzerinde öğrenciye sahip bir okul sistemine bağlı olan Perry Lisesi'nde dün sabah erken saatlerinde düzenlenen saldırıda saldırganın öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Iowa Valisi Kim Reynolds da yaptığı açıklamada, "Bu anlamsız trajedi tüm eyaletimizi temelden sarstı" dedi, üzücü olaydan dolayı eyaletteki resmi kurumların bayraklarının yarıya indirilmesi emrini verdi.

ABD medyası saldırının, 2024 Başkanlık yarışı için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin 15 Ocak'taki ön seçimlerine yakın bir zamanda ve parti kongrelerinin yapıldığı bölgeye çok uzak olmayan bir yerde düzenlendiğine dikkat çekti. (AS)

silahlı saldırı
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