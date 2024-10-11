ABD’de Milton Kasırgası: 51 bölgede OHAL ilan edildi

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı.

Kasırga nedeniyle Clearwater kentindeki birçok sokağın sular altında kalmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 50 milyar dolara kadar sigortalı kayba neden olabileceğini açıkladı.

16 kişi hayatını kaybetti

BBC’nin haberine göre, en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Florida Valisi Ron DeSantis, bölgeden tahliye edilemeyenlerin iç mekanlarda ve güvenlik önlemleri alarak beklemesi gerektiğini söyledi.

Vali DeSantis, "en kötü senaryonun" yaşanmadığını, ancak kasırga etkilerinin önümüzdeki günlerde sel baskınları şeklinde ortaya çıkabileceğini söyleyerek bölge sakinlerini uyardı.

Florida sakinleri, eyalete hortumlar, seller ve fırtına getiren Milton Kasırgası'nın vurduğu bölgeleri ziyaret etmemeleri konusunda uyarıldı.

Bölgede 3 milyonun üzerinde haneye elektrik verilemiyor; batıdaki bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor.

Eyaletteki 51 bölgede Olağanüstü Hal ilan edilirken, 31 bölgeye tahliye emri verildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) Milton Kasırgası'nın şiddetini ilk olarak Kategori 5 olarak açıklamıştı. Hızları saatte 250 km'nin üzerinde olan kasırgalar, Kategori 5 seviyesinde kabul ediliyor. Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı. Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedildi.

Biden’dan Kongre’ye toplanma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Helene ve Milton kasırgalarının vurduğu afet bölgelerine acil ilave bütçe için Kongre'nin seçimden önce toplanması için çağrıda bulundu.

Federal yönetim olarak kasırgaların vurduğu bölgelere her türlü desteği göndermeye çalıştıklarını ve eyalet yönetimleriyle koordinasyon halinde çaba gösterdiklerini belirten Biden, mevcut durumda afet bölgelerinin toparlanması için ilave bütçenin gerekeceğini söyledi.

Seçim bölgelerindeki çalışmalara katılan Kongre üyelerine çağrıda bulunan Biden, "Bence Kongre geri dönmeli ve acil ihtiyaçlar konusuna hızlı şekilde eğilmeli. Seçimlerden sonra da aynı şekilde gelip çalışmalılar" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson ise seçimlerden önce Meclis'in toplanmasının zor bir ihtimal olduğunu belirtti.

(AS)