ABD’de mahkeme Trump’ın CNN, MS NOW ve Politico yasağını durdurdu

ABD'de federal bir yargıç, Başkan Donald Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico'yu Beyaz Saray'dan men etme kararını geçici olarak durdurdu.

Washington'daki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Timothy Kelly, üç medya kuruluşunun başvurusu üzerine verdiği geçici tedbir kararıyla gazetecilerin Beyaz Saray'a giriş kartlarının derhal iade edilmesine hükmetti. Karar 14 gün yürürlükte kalacak, bu süre içinde mahkeme, daha uzun süreli bir tedbir kararı verilip verilmeyeceğini değerlendirecek.

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Trump, 18 Eylül'de Truth Social hesabından yaptığı açıklamada CNN, MS NOW ve Politico'yu Beyaz Saray'dan "derhal geçerli olmak üzere" yasakladığını duyurmuş, üç kuruluşu "sahte haber" yapmakla suçlamıştı. Ertesi gün Beyaz Saray'a giden gazetecilerin giriş kartları devre dışı bırakılmış ve bazı kartlara Gizli Servis tarafından el konulmuştu.

CNN, MS NOW ve Politico bunun üzerine 21 Eylül'de Trump yönetimine karşı federal mahkemede dava açtı. Kuruluşlar, kararın ABD Anayasası'nın ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına maddelerini ihlal ettiğini savundu.

Yargıç, "ulusal güvenlik" gerekçesine kuşkuyla yaklaştı

İlk başkanlık döneminde Trump tarafından federal yargıçlığa atanan yargıç, sekiz sayfalık kararında gazetecilere kartlarının iptal edileceğine ilişkin önceden bildirim yapılmadığını kaydetti. Ayrıca gazetecilere karara itiraz etme fırsatı tanınmadığını belirtti.

Daha önceki mahkeme kararlarına atıf yaparak, bir gazetecinin Beyaz Saray basın kartı askıya alınmadan veya iptal edilmeden önce bilgilendirilmesini ve savunmasının alınmasını gerektirdiğine karar verdi.

Yargıç ayrıca yönetimin yasağı "ulusal güvenlik" gerekçesiyle savunmasına kuşkuyla yaklaştı. Dava açılmadan önceki kayıtlarda kararın ulusal güvenlik kaygılarıyla alındığını gösteren bir unsur bulunmadığını, Trump'ın yasağı açıklarken üç kuruluşun haberlerinin doğruluğu ve kendisine yönelik olumsuz yayınlarından söz ettiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığı ise Beyaz Saray'a erişimin bir "hak değil ayrıcalık" olduğunu savundu. Bakanlık avukatları, gazetecilerin profesyonellik standartlarına uymadığını ve bazı haberlerin ulusal güvenliği ilgilendiren hassas ya da gizli bilgiler içerdiğini ileri sürdü. Yargıç, yönetimin bu gerekçeleri yasak kararından sonra ortaya koyduğunu belirtti.

Trump da üç kuruluşun "kurgu ve yalan" haber yaptığını söylemiş ve yasağı savunmuştu.

Gazetecilerden Trump'a protesto: Ortak TV yayını durduruldu

Üç medya kuruluşunun Beyaz Saray'dan men edilmesi, ABD'deki diğer büyük haber kuruluşlarının da protestosuna yol açtı.

CNN'in Beyaz Saray'ın dönüşümlü yayın sistemindeki görevini yerine getirmesinin engellenmesinin ardından ABC, CBS, Fox News ve NBC, CNN'le dayanışma amacıyla başkanlık etkinlikleri için ortak görüntü üretimini durdurdu. Beş televizyon kuruluşu yaptıkları ortak açıklamada, kamuoyunun hükümeti hakkında doğru ve bağımsız bilgi edinmesinin hayati önemde olduğunu belirterek bir yönetimin haberlerinden hoşlanmadığı gerekçesiyle bir medya kuruluşunun erişimini kısıtlamaması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray televizyon havuzunda her gün bir kanal, başkanın etkinliklerinin görüntülerini çekerek diğer kuruluşlara dağıtıyor. CNN'in görevli olduğu gün Beyaz Saray tarafından havuzdan çıkarılması üzerine diğer dört kanal yerine başka bir yayıncı göndermeme kararı aldı. Bunun sonucunda Trump'ın bazı etkinliklerinin bağımsız televizyon görüntüsü çekilmedi.

The Washington Post, New York Times ve Associated Press de dayanışma amacıyla Beyaz Saray fotoğraf havuzunda çekilen Trump fotoğraflarını 21 Eylül günü gece yarısına kadar yayımlamama ya da dağıtmama kararı aldı. Buna Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılışı ve New York'taki Birleşmiş Milletler etkinliklerinde çekilen fotoğraflar da dahildi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) de yasağa karşı çıkarak CNN, MS NOW ve Politico gazetecilerinin erişim haklarının geri verilmesini istedi.

Mahkemenin geçici tedbir kararının ardından CNN, MS NOW ve Politico gazetecileri yeniden Beyaz Saray'a erişebilecek. Davanın esasına ilişkin yargılama ise sürecek.

(HA)