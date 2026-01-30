ABD’de, Kürtlere yönelik saldırıların durdurulması yasa tasarısı

ABD Senatörleri Lindsey Graham (Cumhuriyetçi–Güney Karolina) ile Richard Blumenthal (Demokrat–Connecticut), Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkese rağmen süren saldırılara karşı Kürtleri Kurtarma (Save the Kurds) Yasa Tasarısı’nı sundu.

Tasarının kabul edilmesi halinde Suriye hükümeti yetkilileri ve finansal kurumları ile Suriye hükümetine askerî ya da mali destek dahil herhangi bir işlem yapan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacak.

Senatör Graham, Kürtlerin ABD için güvenilir bir müttefik olduğunu vurgulayarak, “SDG –Kürtlerin önemli bir bileşeniyle– Başkan Trump’ın ilk döneminde IŞİD’e karşı mücadelenin en ağır yükünü taşıdı. Suriye karmaşık bir ülke olabilir; ancak Kürtlere yönelik saldırılar ABD’nin bölgedeki itibarını zedeler ve Suriye’nin geleceğini baltalar. Kürtlere karşı cezasız bir saldırı ortamı olduğunu düşünenler yanılıyorlar,” dedi.

Blumenthal ise, “Suriye’de Kürtleri korumak ve Suriye hükümetinin olası misilleme ya da intikam saldırılarına karşı güvence altına almak için somut adımlar atmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısında öne çıkan başlıklar şöyle: Suriye hükümeti yetkilileri ve finansal kurumlarına, ayrıca Suriye hükümetiyle askerî ya da mali işbirliği yapan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması,

IŞİD’in yenilgiye uğratılmasında ABD ile birlikte hareket eden Kürtlerin öncülüğündeki SDG’nin rolünün resmen tanınması,

Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) yeniden Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak listelenmesi,

Suriye’nin “teröre destek veren devlet” statüsünün kaldırılmasının Kongre denetimine bağlanması,

Suriye hükümetinin SDG ve ortaklarına yönelik tüm saldırıları durdurduğunu Kongre’ye belgelemesi halinde, başkana yaptırımları askıya alma yetkisi verilmesi,

Saldırıların yeniden başlaması durumunda, yaptırımların derhal geri yürürlüğe sokulması.