ABD’de çatışma: 4’ü polis, 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde dün akşam mahkeme kararıyla bir eve arama yapmaya giden polisler silahlı saldırıya uğradı.

Charlotte Polis Şefi Johnny Jennings, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir şüphelinin bulunduğu eve arama yapmak üzere girerken polislere tüfekle ateş açıldığını, polislerin de ateşe karşılık verdiğini söyledi.

Jennings, saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını, bir yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Şüphelinin de olay yerinde vurularak öldüğünü belirten Jennings, bunun Charlette tarihindeki en kötü olaylardan biri olduğunu, soruşturmanın derinleştirilerek süreceğini kaydetti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

(AS)