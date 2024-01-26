ABD’de “azotla idam” 22 dakika sürdü

Mahkum Kenneth Eugene Smith, ABD'nin Alabama eyaletinde dün yerel saatle 20.25’te azot (nitrojen) gazıyla boğularak idam edildi. ABD Yüksek Mahkemesi, avukatlarının, infazın durdurulması yönündeki son dakika itirazını da reddetmişti.

58 yaşındaki Smith, bu yöntemle idam edilen ilk kişi oldu. 1988 yılında işlediği cinayet nedeniyle idama mahkum edilen Smith’i 2022 yılında iğneyle idam etmeyi denemişler ancak başarılı olamamışlardı.

CNN’e konuşan uzmanlara göre, “azotla idam” ile birlikte “aşırı acıya ve hatta işkenceye yol açabilen, tamamen yeni bir infaz yöntemi ortaya çıkmış oldu”.

Alabama eyaletinin Atmore kentindeki William C. Holman Cezaevinde gerçekleşen infazda, Smith’in yüzüne, yüzde 100 nitrojen gazı akışı sağlayacak maske yerleştirildi, vücudu sedyeye bağlandı.

Daily Mail’in haberine göre, idam 22 dakika sürdü: Smith'in resmi olarak yerel saatle 20.25'te, nitrojen gazının ilk uygulanmasından 22 dakika sonra öldüğü açıklandı.

“Beklediğimizin dışında hiçbir şey olmadı”

Görgü tanıkları, Smith’in ölmeden önce uzun bir açıklama yaptığını anlattı: “Bu gece Alabama, insanlığın geri adım atmasına neden oldu. Sevgiyle, barışla ve ışıkla ayrılıyorum, teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için hepinizi seviyorum.”

Yine görgü tanıklarının ifadesine göre, infaz başladığında Smith’in bilinci birkaç dakika boyunca açıktı, sedye üzerinde sarsıldı ve kıvrandı. Ardından birkaç dakika derin nefes almaya çalıştı ve hareketsiz kaldı.

Alabama Ceza İnfaz Kurumları Komiseri John Hamm, konuyla ilgili basın açıklamasında, Smith'in “yapabildiği kadar” nefesini tuttuğunu ve vücudunu bağlayan iplerden kurtulmaya çalıştığını söyledi.

Hamm, “Bir miktar istemsiz hareket ve nefes almada zorlanma tespit ettik, bu da beklenen bir şeydi ve nitrojen hipoksisi üzerinde gördüğümüz ve araştırdığımız yan etkiler arasında yer alıyor. Yani beklediğimizin dışında hiçbir şey olmadı” dedi.

“İnsanlık dışı”

Daha önce yöntemin insanlık dışı olabileceğine dair endişelerini dile getiren Smith'in manevi danışmanı Rahip Jeff Hood, idamla ilgili “şimdiye kadar gördüğüm en korkunç şey” dedi.

Hood, nitrojenin verildiği bir maske takan Smith'in, gaz açıldığında sarsıldığını, defalarca sedyede fırladığını ve nefesinin kesilip indiğini söyledi, “Bu gece inanılmaz bir kötülük ortaya çıktı” yorumunu yaptı.

Smith, ABD’de bu yöntemle öldürülmesine karar verilen ilk kişi. Smith'in burnuna ve ağzına, solunabilir havayı nitrojenle değiştiren ve onun oksijen eksikliğinden ölmesine neden olmak için solunum cihazı tipi bir yüz maskesi yerleştirildi. ABD’de üç eyalet (Alabama, Mississippi ve Oklahoma) bu yöntemi bir infaz yöntemi olarak onayladı, ancak şu ana kadar hiçbiri bunu kullanmamıştı.

Cinayetten mahkum olmuştu AP’nin haberine göre, şu anda 58 yaşında olan Kenneth Eugene Smith, 1988 yılında bir rahibin karısını öldürmesi için kiralık katil olarak tutulan iki kişiden biriydi. Smith ve diğer kişi, Elizabeth Sennett’i öldürmek için 1000’er dolar aldı. Sennett’in kocası Charles Sennet, borç içerisindeydi ve hayat sigortasını alabilmek için karısını öldürtmek istemişti. Elizabeth Sennett’in öldürülmesinden bir hafta sonra da kocası, cinayetle suçlandığını öğrenince intihar etti. Alabama News’un haberine göre, diğer katil John Forrest Parker da 2010 yılında iğneyle idam edildi.

BM uzmanları Morris Tidball-Binz, Alice Jill Edwards, Tlaeng Mofokeng ve Margaret Satterthwaite, Smith'in 1988'de işlediği cinayetten dolayı azot gazıyla infaz edilmesine yönelik verilen kararı, "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" olarak yorumlamıştı.

(AS)