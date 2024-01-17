ABD’de “azot gazıyla idama” BM’den tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, mahkum Kenneth Eugene Smith'in ABD'nin Alabama eyaletinde 25 Ocak'ta azot (nitrojen) gazıyla boğularak infaz edilmesi kararına tepki göstererek, bunun durdurulmasını istedi.

Smith, ABD’de bu yöntemle öldürülmesine karar verilen ilk kişi. Smith'in burnuna ve ağzına, solunabilir havayı nitrojenle değiştiren ve onun oksijen eksikliğinden ölmesine neden olmak için solunum cihazı tipi bir yüz maskesi yerleştirmeyi planlıyorlar. ABD’de üç eyalet (Alabama, Mississippi ve Oklahoma) bu yöntemi bir infaz yöntemi olarak onayladı, ancak şu ana kadar hiçbiri bunu kullanmadı.

Cinayetten mahkum olmuştu AP’nin haberine göre, şu anda 58 yaşında olan Kenneth Eugene Smith, 1988 yılında bir rahibin karısını öldürmesi için kiralık katil olarak tutulan iki kişiden biriydi. Smith ve diğer kişi, Elizabeth Sennett’i öldürmek için 1000’er dolar aldı. Sennett’in kocası Charles Sennet, borç içerisindeydi ve hayat sigortasını alabilmek için karısını öldürtmek istemişti. Elizabeth Sennett’in öldürülmesinden bir hafta sonra da kocası, cinayetle suçlandığını öğrenince intihar etti. Alabama News’un haberine göre, diğer katil John Forrest Parker da 2010 yılında iğneyle idam edildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BM'nin bu "yeni ve test edilmemiş" idam metodunun Kenneth Eugene Smith üzerinde denenmesinden endişe duyduğunu aktaran Shamdasani, bu yöntemin Uluslararası İnsan Hakları çerçevesinde "insani olmayan, aşağılayıcı ve işkence sayılabilecek" bir metot olabileceğini belirtti.

“Mahkuma acı verme riski”

Smith'in azot gazıyla infazının durdurulmasını talep eden Shamdasani, bu metotla yapılması planlanan tüm idam cezalarının da durdurulmasını istedi.

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Shamdasani, Alabama'nın mahkumlara azot gazıyla idam etmeden önce herhangi bir yatıştırma işlemi uygulamadığının altını çizerek, bu yöntemin mahkumlara acı verme riski olduğunu kaydetti.

Smith'in bu koşullar altında infaz edilmesinin, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye ilişkin ceza yasağını ihlal edebileceğine dair ciddi endişelerinin olduğunu ifade eden Shamdasani, Smith'in haklarının "BM İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi" dahilinde olduğunu kaydetti.

BM uzmanları Morris Tidball-Binz, Alice Jill Edwards, Tlaeng Mofokeng ve Margaret Satterthwaite, Smith'in 1988'de işlediği cinayetten dolayı azot gazıyla infaz edilmesine yönelik verilen kararı, "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" olarak yorumlamıştı.

(AS)