ABD’de askeri üste silahlı saldırı: 5 asker yaralandı

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri üssünde meydana gelen silahlı saldırının faili, 28 yaşındaki Çavuş Quornelius Radford olarak belirlendi.

Radford’un kişisel silahıyla gerçekleştirdiği saldırıda beş asker yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olayla ilgili açıklama yapan 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral John Lubas, Radford’un saldırıda kendi silahını kullandığını belirtti ve “Saldırının ardındaki motivasyon henüz net değil” dedi. Lubas, yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve iyileşmelerinin beklendiğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre, ABD Ordusu Suç Soruşturma Dairesi’nin (CID) gözaltına aldığı Radford’un askeri mahkemede yargılanacağı açıklandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, saldırganın olaydan önceki gün vurulan askerlerden biriyle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Saldırı sırasında 9 mm çapında bir silah ve çok sayıda mermi kovanı bulunduğu aktarıldı. Saldırının kesin nedeni ise hâlâ bilinmiyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı “korkakça” olarak nitelendirdi. Yaralı askerler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Hegseth, saldırganı yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Fail ve varsa diğer sorumlular hakkında en kısa sürede adalet sağlanacaktır,” dedi.

Saldırı, Fort Stewart üssünde yerel saatle 11.04’te gerçekleşti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, ABD ordusundaki iç güvenlik protokollerini yeniden gündeme getirdi.

