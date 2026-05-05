ABD’de araştırma tesisinden 1500 beagle cinsi köpek kurtarıldı

ABD’deki Ridglan Farms tesisinde geçtiğimiz ay yaşanan protestolar ve gözaltıların ardından, hayvan hakları gruplarıyla yapılan anlaşma sonucu köpeklerin tesisten satın alınarak kurtarılması sağlandı.

Tesiste kafeslere kapatılan köpekler, deney amaçlı araştırmalarda kullanılıyor, satılıyor ve yoğun şekilde üretim ile test süreçlerine tabi tutuluyordu.

New York Post’un aktardığına göre, hayvan hakları örgütleri Big Dog Ranch Rescue ve Center for a Humane Economy, köpekleri açıklanmayan bir bedel karşılığında devralmak üzere anlaşma yaptı.

Ancak yaklaşık 500 köpek, görüşmeler sürerken tesiste kalmaya devam edecek. Big Dog Ranch Rescue 1000 köpeğin sahiplendirilmesi için çalışırken, kalan köpeklerin sorumluluğunu Center for a Humane Economy üstlenecek.

Big Dog Ranch Rescue başkanı Lauree Simmons, kurtarılan köpeklerin sahiplendirilmesi için yüzlerce başvuru aldıklarını; ancak köpeklerin uygun yuvalara yerleştirilmesi için titiz bir değerlendirme süreci yürüttüklerini belirtti.

These are the Ridglan Beagles



Ridglan beagles are the beagles bred and raised at Ridglan Farms, a long-running commercial dog breeding and biomedical research facility in Blue Mounds, Wisconsin



A court settlement has freed them from being used for medical testing



— Dangerous Thoughts (@DangerousThinkg) May 4, 2026