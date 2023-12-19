ABD’de 3 milyondan fazla kişi sel riski nedeniyle göç etti

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı iklim krizinin şiddetlendirdiği aşırı hava olaylarına maruz kalıyor.

Bu olaylar, ekonomik, sosyal ve siyasi krizleri de beraberinde getiriyor. Aşırı hava olayları, insanları daha önce iklim riskinin düşük olduğu ya da hiç olmadığı düşünülen bölgelere göç etmeye sevk ediyor.

“Nature Communications” adlı dergide yayımlanan yeni bir araştırma, 2000-2020 yılları arasında ABD’de 3,2 milyondan fazla kişinin iklim krizine bağlı sel riski nedeniyle göç ettiğini ortaya koydu.

2020 nüfus sayımı verileri ve ülke genelindeki sel riski bölgelerinin karşılaştırılması ile yapılan incelemeye göre, 1980 yılından bu yana, ABD genelinde 2,3 trilyon dolarlık zarara yol açan 300'den fazla afet meydana geldi. Bu zararların neredeyse yarısı sel ve tropikal siklonlara atfediliyor.

Deniz seviyesi

Araştırmanın yazarlarından Dr. Jeremy Porter, sel riskinin söz konusu bölgelerde nüfus üzerindeki etkisine dikkati çekerek, bu durumun o alanlardaki mülk değerlerini, yerleşim yeri kompozisyonunu ve ticari sürdürülebilirliği büyük oranda değiştirdiğine vurgu yaptı.

ABD genelinde 113 milyon kişinin iklim krizine bağlı olarak sel riski altında bulunduğuna işaret eden araştırmaya göre, gelecek 30 yıl içinde 2,5 milyon insan daha yer değiştirebilir.

Araştırma ayrıca, ABD'de 4-13 milyon kişinin 2100 yılına kadar deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle su altında kalma riski altında olabileceğini gösteriyor ve adaptasyonun olmaması durumunda, 20. yüzyılda 4 milyon kişinin göç ettiği Büyük Göç’e benzer ölçekte göçler yaşanabileceğini öne sürüyor.