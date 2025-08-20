ABD’de 2,8 milyondan fazla kişi kendini trans olarak tanımlıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, 2,8 milyondan fazla kişi kendini trans olarak tanımlıyor. Katılımcıların yaklaşık 724 bini gençlerden oluşuyor.

University of California, Los Angeles (UCLA) Williams Institute tarafından federal anketler ve eyalet sağlık verileri kullanılarak yapılan çalışma, trans nüfusu üzerine şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı analiz olma özelliğini taşıyor.

Araştırma, trans gençlerin ülkenin tüm eyaletlerinde yaşadığını ortaya koyarken, Başkan Donald Trump yönetiminin trans kimliklerin varlığını reddetmeye yönelik politikalarını da çürütüyor.

Williams Institute’tan Dr. Jody Herman, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili “Trans insanlar ülkenin her yerinde yaşıyor ve toplumun önemli bir parçası. Bu nüfusun ihtiyaçlarını görmezden gelmek mümkün değil,” dedi.

Trump yönetimi, translara dair verileri federal anketlerden çıkarmış ve topluluk için birçok korumayı geri çekmişti.

Araştırmanın bulguları

Williams Institute’nin bugün The Guardian ile paylaştığı araştırmaya göre:

ABD’de 13 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 1’i trans kimliğiyle yaşıyor.

Yetişkinlerin yüzde 0,8’i (yaklaşık 2,1 milyon kişi) trans, 13-17 yaş arasındaki gençlerde ise bu oran yüzde 3,3.

Genç yetişkinler arasında trans kimlik oranı daha yüksek; 18-24 yaş arası kişilerde bu oran yüzde 2,72.

Trans yetişkinlerin yüzde 32,7’si trans kadın, yüzde 34,2’si trans erkek, yüzde 33,1’i ise non-binary (ikili cinsiyet dışında) olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar, gençlerin daha açık ve güvenli ortamlarda kimliklerini ifade etme şansı bulmalarının oranların yüksek görünmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar ise Trump yönetiminin veri toplama süreçlerini sınırlaması nedeniyle bu çalışmanın uzun yıllar boyunca yapılacak son kapsamlı trans nüfus analizi olabileceğine dikkat çekiyor. (TY)