ABD Yüksek Mahkemesi, oybirliğiyle Trump'ın aday adaylığına engel olmadığına karar verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın Colorado ön seçimlerine katılması önünde engel olmadığına ve oy pusulasındaki yerinin geri verilmesine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, eyaletin üç yıl önce ABD Kongresi'nin işgali sırasındaki eylemlerinini gerekçe göstererek Trump'ın adaylığını iptal yetkisi olmadığına karar verdi.

Karar Yüksek Mahkeme yargıçlarının oy birliğiyle alındı. Mahkeme, önümüzdeki ay da Trump'ın 6 Ocak'taki eylemlerinin başkanlık dokunulmazlığı kapsamında olup olmadığını karara bağlayacak davada tarafların görüşlerini dinleyeceğini açıklamıştı.

Kararı sevinçle karşılayan Trump, sosyal medya platformu Truth'ta "AMERİKA İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM!!!" paylaşımı yaptı. Trump, kararın hemen ardından medyaya verdiği demeçlerde de Yüksek Mahkemenin kararının "ülkemizi birleştirme doğrultusunda büyük bir mesafe kazandıracağını" söyledi.

Arka plan

Trump'ın Colorado ön seçimlerinden çıkartılması kararı altı Colorado seçmeninin, eski başkanın İç Savaş sonrası çıkartılan, Anayasayı koruma yemini edenlerin ayaklanma veya isyana karışmasını yasaklayan 14. Anayasa Değişikliği'nin 3. Bölümü'nü ihlal ettiğine yönelik başvurusu sonucunda alınmıştı. Bu hüküm 1860'lardan bu yana yalnızca sekiz kez kullanılmış ve bir başkan adayına karşı hiç kullanılmamıştı.

Yüksek Mahkeme "Anayasa, 14. Bölüm'ün, federal göreviler ve adaylar karşısında uygulanmasından eyaletleri değil doğrudan Kongreyi sorumlu kıldığını" göz önünde tutarak Trump aleyhindeki Colorado kararını bozduğunu açıkladı.

Karara tepkiler

Ancak Colorado seçmenlerinin avukatı Murray Yüksek Mahkeme kararını kabullenmediklerini açıkladı: "1860'larda 14. Anayasa Değişikliğinin 3. Bölümü'nü hazırlayanlar, bu hükmün yalnızca önceki Konfederasyon üyelerini kapsamayacağını, aynı zamanda Anayasamızı gelecekte her zaman korumak için bir kalkan olarak duracağını çok açık bir şekilde ifade etmişlerdi. Bu Madde tozlu bir kalıntıdan ibaret değil." dedi.

Washington'da yerleşik "Sorumluluk ve Ahlak İçin Yurttaşlar" adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Noah Bookbinder de, Yüksek Mahkeme kararının Colorado'daki yargıçların Trump'ın bir "ayaklanmaya" karıştığı yönündeki bulgularını ortadan kaldıramayacağını söyledi.

Bookbinder, "Sorunu esastan inceleyen her mahkeme veya karar organı, 6 Ocak'ın bir ayaklanma olduğu ve Donald Trump'ın bunu kışkırttığı sonucuna vardı. Bu, bugün de geçerliliğini koruyor" dedi.

Donald Trump ise, Pazartesi günü malikanesinin bulunduğu Mar-a-Lago sayfiye beldesinde yaptığı açıklamada, Kasım'daki başkanlık seçimlerinde büyük olasılıkla karşı karşıya geleceği Başkan Biden'ı herhangi bir kanıt göstermeksizin Adalet Bakanlığını kendisine karşı silah olarak kullanmakla suçlamış, "Kendi mücadeleni kendin ver. Rakibinin peşine savcıları ve yargıçları takma." demişti.

(AEK)